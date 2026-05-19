Prima pagină » Social » Daniel Băluță: Șantierele de termoficare și tramvai vor fi securizate cu sisteme mobile de protecție

Daniel Băluță: Șantierele de termoficare și tramvai vor fi securizate cu sisteme mobile de protecție

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, marți, pe pagina sa de Facebook că administrația locală implementează sisteme mobile de protecție pentru șantierele de termoficare și pentru lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai.
Daniel Băluță: Șantierele de termoficare și tramvai vor fi securizate cu sisteme mobile de protecție
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Oana Antipa
19 mai 2026, 18:14, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Măsura are ca scop creșterea siguranței pietonilor și reducerea disconfortului urban.

„Asemenea sisteme mobile de protecție a zonelor de lucru și a tuturor persoanelor care trec prin proximitatea acestor șantiere se regăsesc oriunde în lume, în țările civilizate, unde se construiește mult, dar cu grijă pentru cetățean”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, noile sisteme de delimitare și protecție urmăresc nu doar securizarea zonelor de lucru, ci și îmbunătățirea aspectului urban pe durata lucrărilor de infrastructură.

Declarațiile vin în contextul lucrărilor ample desfășurate în București pentru modernizarea rețelelor de termoficare și reabilitarea infrastructurii de transport public, proiecte care au generat în ultimii ani restricții de trafic și nemulțumiri din partea locuitorilor.

În mai multe capitale europene, șantierele urbane sunt delimitate prin panouri modulare și sisteme temporare de protecție menite să reducă riscurile pentru pietoni și să limiteze impactul vizual și fonic al lucrărilor asupra spațiului public.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru uciderea fostei partenere. Cel mai temut criminal din România rămâne de negăsit
Gandul
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dezvăluie ce risc e ca o dronă străină să ajungă mai aproape de București și ce face Armata ca asta să nu se întâmple
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia