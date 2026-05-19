Prima pagină » Video » Eric Roberts, fratele Juliei Roberts şi actor nominalizat la Premiile Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

Eric Roberts, fratele Juliei Roberts şi actor nominalizat la Premiile Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

Eric Roberts, fratele Juliei Roberts şi actor nominalizat la Premiile Oscar, a vizitat şantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, alături de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, şi de Eduard Irimia, co-fondator şi Preşedinte I Success Awards.
Din șantierul noii săli de bal, Trump anunță că ieri era să atace Iranul: „Mai aveam o oră”. Ce vrea să facă cu Cuba
Din șantierul noii săli de bal, Trump anunță că ieri era să atace Iranul: „Mai aveam o oră”. Ce vrea să facă cu Cuba
Bărbat din Caraș-Severin, arestat pentru viol și pornografie infantilă
Bărbat din Caraș-Severin, arestat pentru viol și pornografie infantilă
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
După Bolojan, și Grindeanu „aprinde lumina”
După Bolojan, și Grindeanu „aprinde lumina”
Oana Zvobodă
19 mai 2026, 18:11, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Eric Roberts s-a alăturat cauzei susținute de Fundația Metropolis şi a confirmat sprijinul internațional pentru unul dintre cele mai importante proiecte de sănătate mintală din România.

Vezi galeria foto
12 poze

Prezența actorului la București se leagă de participarea sa la I Success Special Edition – Red Carpet Experience, o platformă globală care reunește companii și personalități implicate în cauze cu impact social. În același timp, Eric Roberts este un susținător activ al campaniei Autism Awareness, promovată la nivel internațional prin I Success.

„Prezența lui Eric Roberts pe șantierul nostru nu este doar un gest de solidaritate – este o dovadă că proiectele cu suflet traversează granițe. Când oameni de talia lui aleg să fie alături de noi, mesajul ajunge acolo unde noi singuri nu am putea să-l ducem. Iar pentru copiii care vor beneficia de această clinică, fiecare voce în plus înseamnă o șansă în plus.

Avem nevoie de 10 milioane de euro și nu este ușor să strângem încă 10 milioane de euro, dar avem deja 6 milioane de euro, așa că nu ne vom opri. Construim”, a declarat Codin Maticiuc, Fondator „Spitale Publice din Bani Privați”.

Eric Roberts, fratele Juliei Roberts şi actor nominalizat la Premiile Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

„Va fi minunat pentru copiii care nu au nimic, iar acum au un cămin”

Eric Roberts a vizitat şantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, dar și vechiul spital în care copiii sunt tratați.

„Vă mulțumesc foarte mult. Fundația Metropolis deja mă face mândru. Și vreau să spun tuturor, pentru că el este prea modest, că a fost nominalizat pentru un premiu I Success pe care probabil îl va câștiga mâine seară. El este foarte modest, dar este o realizare importantă.

Și e un erou, și va fi premiat. E grozav. Și asta va fi minunat pentru copiii care nu au nimic, iar acum au un cămin. Mulțumită lui. Cât de grozav e asta”, a spus actorul Eric Roberts.

Eric Roberts, fratele Juliei Roberts şi actor nominalizat la Premiile Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

Proiectul Clinicii de Psihiatrie Pediatrică nu este la prima sa expunere internațională. La gala I Success Awards de la Dubai, Fundația Metropolis a fost premiată anul trecut pentru acest demers, aducând cauza în fața unei audiențe globale. Eric Roberts cunoaște povestea și a ales să facă un pas mai departe: să vină, să vadă și să își pună numele alături de ea, transformând o recunoaștere simbolică într-un sprijin concret.

CITEȘTE ȘI:

Actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al Premiului Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

Fundația Metropolis a inaugurat blocul alimentar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Renovarea a costat peste 55.000 de euro

 

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru uciderea fostei partenere. Cel mai temut criminal din România rămâne de negăsit
Gandul
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dezvăluie ce risc e ca o dronă străină să ajungă mai aproape de București și ce face Armata ca asta să nu se întâmple
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia