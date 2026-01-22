Fundația Metropolis a inaugurat blocul alimentar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Renovarea a costat peste 55.000 de euro

Fundația Metropolis a inaugurat noul bloc alimentar al Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Proiectul a fost finanțat integral de Fundația Super, iar valoarea totală a investiției a fost de 56.500 de euro.

Blocul alimentar deservește zilnic aproximativ 350 de pacienți, pentru care sunt preparate în medie 1.100 de porții de mâncare pe zi, potrivit reprezentanților spitalului.

Infrastructura existentă era depășită și nu mai respecta standardele actuale de siguranță alimentară, aspect vital într-un spital cu profil infecțios. Lucrările de renovare s-au desfășurat pe o perioadă de 3 luni și au vizat o suprafață totală de 315 metri pătrați.

„Vorbim foarte des, mai mult teoretic, că vrem ca sistemul medical să fie de cea mai bună calitate și vrem pași. Un astfel de exemplu este mai mult decât concret. Atunci când vorbești de calitatea actului medical este foarte important ca și un bloc alimentar dintr-un spital mare să funcționeze, dacă se poate, ca un ceas elvețian. Ce avem astăzi este un bun exemplu.

O sponsorizare de la oameni, inimoși fiind, care vin să ajute este ceea ce trebuie. Nu spun că funcționarea unui spital nu înseamnă mult mai mult, dar un bloc alimentar care asigură o calitate bună pentru ceea ce înseamnă mesele pacienților, dar nu sunt doar pacienți. Vorbim și de personal medical și nu vorbim doar de gărzi. La noi poate funcționa la nivel de abonament. Personalul medical poate să-și ia, spre exemplu, prânzul în acest bloc alimentar. Nu vreau să fiu subiectiv, dar vă spun că un bloc alimentar care să fie așa cum este la Matei Balș, eu cred că nu prea găsiți în România.

Am mâncat des în spital. Am mâncat și am testat aleatoriu ceea ce înseamnă mâncarea pacienților, La noi, mâncarea medicului de gardă este aproximativ aceiași cu ce mănâncă pacientul”, a declarat, pentru Mediafax, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Adrian Marinescu.

Blocul alimentar a fost complet reconfigurat și adus la standarde actuale prin refacerea instalațiilor sanitare și termice, modernizarea sistemului de iluminat, refacerea pardoselilor și a finisajelor, modernizarea spațiilor tehnice, precum și repararea și recondiționarea utilajelor HORECA existente.

„Proiectul face parte dintr-o dorință mai veche de-a noastră de a da o mână de ajutor la Matei Balș. Este un spital la care țin foarte mult, un spital de linia întâi atunci când a fost Covid. Îl fac într-un moment nepotrivit. L-am început la insistențele echipei.

Eu am spus că toți banii pe care îi strângem îi punem la construcția unui spital de la zero pentru care nu avem bani. E greu să încep și alte mici proiecte în paralel. Echipa, însă a câștigat. Am devenit experți în renovare bloc alimentar. Am făcut-o la Fundeni, am făcut-o la Universitar. Avem o altă luptă internă – Grigore Alexandrescu. Ne dorim același lucru și anume renovarea blocului alimentar. Avem o fundație care a venit în ajutorul nostru, fundația Super, care au făcut blocul alimentar integral”, a spus Codin Maticiuc pentru Mediafax.

Anual, institutul internează în medie aproximativ 13.500 de pacienți, număr care poate crește semnificativ în perioade de presiune epidemiologică.