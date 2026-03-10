Pompierii nu au reușit să-l găsească pe tânărul de 18 ani, înecat în canalul de fugă al Bistriței

„În această după-amiază, în jurul orei 16:10, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că o persoană ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței, în aval de Barajul Reconstrucția. Din informațiile transmise de apelant ar fi vorba de un băiat de 18 ani”, informează ISU Neamț.

Pompieri, dar și polițiștii, l-au căutat pe tânăr cu barca. „Cu ajutorul bărcii și accesoriilor specifice, pompierii au acționat pentru căutarea persoanei. Până la lăsarea întunericului, din păcate persoana nu a fost găsită”, potrivit ISU Neamț.

Căutările vor fi reluate miercuri, când va interveni și echipa de scafandri pentru a căuta trupul tânărului.

„Căutările vor fi reluate mâine, când va acționa și echipa de scafandri din cadrul ISU Neamț.

Hidroelectrica va opri uzinarea, mâine, în intervalul orar 10:00-15:00, pentru a facilita intervenția echipajelor din cadrul ISU”, potrivit pompierilor.