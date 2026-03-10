Cifrele contează. Purtătorul de cuvânt MAE, despre românii blocați în Dubai: „Înțeleg frustrările”

Un jurnalist prezent la briefingul de marți a relatat că 90% dintre românii cu care a vorbit în aeroport, întorși din Dubai, au spus că nu au simțit niciun sprijin din partea autorităților române. Mulți au fost contactați abia când puneau piciorul în avion sau după întoarcerea acasă.

Jurnalistul a declarat că a petrecut 5 din cele 11 zile de criză în aeroport. A vorbit cu zeci, poate sute de români întorși din Dubai. Mesajele, telefoanele și mailurile trimise autorităților au rămas fără răspuns.

„Am fost contactați abia când ne-am întors acasă sau exact când puneam piciorul în avion, la o săptămână distanță”, i-au relatat cetățenii.

MAE, despre sprijinul consular pentru românii din Dubai

Andrei Țărnea a recunoscut că frustrările sunt justificate. Ministerul a primit zilnic fotografii, mesaje și mulțumiri din partea a sute de cetățeni. Televiziunile au difuzat interviuri cu români mulțumiți de asistența primită.

„Nu sunt surprins că oameni care stau 11 zile într-un hotel de stele, cu piscină și mâncare asigurată, se simt în nesiguranță când văd la televizor drone și rachete”, a spus Țărnea.

Decalajul în comunicare, recunoscut de MAE

Purtătorul de cuvânt a explicat că resursele consulare sunt limitate. Comunicarea personală cu fiecare cetățean român nu a fost posibilă. Germania a folosit voluntari din comunitate pentru centralele telefonice ale ambasadelor. MAE a apelat și el la voluntari din minister.

Efortul echipelor a fost împărțit între comunicare, înregistrarea solicitărilor și organizarea logistică a evacuărilor.

Țărnea a subliniat că răspunsul MAE a fost evolutiv, adaptat unei crize în creștere zilnică. 5.500 de români s-au întors acasă în siguranță, mai mulți decât numărul inițial al solicitărilor de asistență consulară.

„Nu voi spune niciodată că frustrările cetățenilor nu sunt justificate. Dar cifrele contează”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al MAE.