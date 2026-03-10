Prima pagină » Social » Calvar fără sfârșit la Praid: starea de alertă, prelungită din nou

Starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile în comuna Praid, județul Harghita, din cauza situației generate de inundarea Salinei Praid în luna mai a anului trecut. Potrivit unei informări transmise marți de Instituția Prefectului județului Harghita, măsura a fost decisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) și rămâne în vigoare până la data de 8 aprilie 2026, inclusiv.
10 mart. 2026, 15:50, Social

Conform hotărârii adoptate de CLSU Praid, autoritățile mențin mobilizarea tuturor resurselor și instituțiilor implicate pentru efectuarea lucrărilor necesare menținerii în siguranță a perimetrului minier. Totodată, populația din comună și din localitățile învecinate va fi informată constant cu privire la evoluția situației.

Printre măsurile care rămân în vigoare se numără interzicerea accesului publicului în zona afectată și în Canionul de Sare. De asemenea, autoritățile vor acorda asistență, dacă va fi necesar, persoanelor și gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat.

„Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid și Societatea Națională a Sării S.A. – Sucursala Salina Praid vor informa Comitetul Județean pentru Situații de Urgență asupra măsurilor luate precum și asupra evoluției fenomenului. Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ‘Oltul’ al județului Harghita monitorizează permanent evoluția fenomenului în perimetrul minier din comună, parametrii apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval”, se arată în informarea Prefecturii Harghita.

În perioada următoare, o atenție deosebită va fi acordată monitorizării debitelor pârâului Corund, care traversează Canionul de Sare, dar și ale râului Târnava Mică. Autoritățile atrag atenția că există posibilitatea creșterii debitelor în urma topirii zăpezii din zona montană.

Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în comuna Praid la data de 8 mai 2025, după ce ploile abundente au provocat infiltrații în subteranul salinei.

