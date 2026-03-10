Prima pagină » Social » Trei bărbați și o femeie din Buzău, reținuți după ce ar fi vândut droguri prin aplicație

Trei bărbați și o femeie din Buzău, reținuți după ce ar fi vândut droguri prin aplicație

Trei bărbați și o femeie din Buzău, cu vârste cuprinse între 20 și 43 de ani, au fost reținuți. Aceștia ar fi vândut droguri printr-o aplicație mobilă.
Trei bărbați și o femeie din Buzău, reținuți după ce ar fi vândut droguri prin aplicație
Sursă foto: DIICOT Buzău
Daiana Rob
10 mart. 2026, 16:33, Social

Potrivit procurorilor DIICOT Buzău, din  octombrie 2025  și până în martie 2026, cei patru ar fi au procurat, deținut și vândut în Buzău diferite cantități de substanțe interzise, plata fiind realizată în criptomonede.

Drogurile ar fi fost vândute printr-o aplicație mobilă, iar acestea erau livrate prin metoda „dead drop”. După ce „clienții” făceau plata online, inculpații le transmiteau fotografii cu locația unde sunt amplasate drogurile, precum și anumite coordonate geografice.

Luni, anchetatorii au percheziționat adresele inculpaților, acolo unde au găsit și ridicat aproximativ 100 grame 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal (drog de mare risc), 80 grame canabis (drog de risc), 34 grame rezină de canabis (drog de risc), plicuri autosigilante, precum și alte mijloace de probă.

Suspecții au fost reținuți, luni, potrivit procurorilor DIICOT Buzău. Aceștia au fost prezentați, marți, în fața magistraților Tribunalului Buzău cu propunere de arestare preventivă.

 

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor