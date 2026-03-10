Trei bărbați și o femeie din Buzău, reținuți după ce ar fi vândut droguri prin aplicație

Potrivit procurorilor DIICOT Buzău, din octombrie 2025 și până în martie 2026, cei patru ar fi au procurat, deținut și vândut în Buzău diferite cantități de substanțe interzise, plata fiind realizată în criptomonede.

Drogurile ar fi fost vândute printr-o aplicație mobilă, iar acestea erau livrate prin metoda „dead drop”. După ce „clienții” făceau plata online, inculpații le transmiteau fotografii cu locația unde sunt amplasate drogurile, precum și anumite coordonate geografice.

Luni, anchetatorii au percheziționat adresele inculpaților, acolo unde au găsit și ridicat aproximativ 100 grame 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal (drog de mare risc), 80 grame canabis (drog de risc), 34 grame rezină de canabis (drog de risc), plicuri autosigilante, precum și alte mijloace de probă.

Suspecții au fost reținuți, luni, potrivit procurorilor DIICOT Buzău. Aceștia au fost prezentați, marți, în fața magistraților Tribunalului Buzău cu propunere de arestare preventivă.