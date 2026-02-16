Prima pagină » Social » Primăria București lansează campanie antidrog pentru tineri în Capitală

Primăria București a lansat luni o campanie antidrog pentru tineri, prin care sunt prezentate clipuri video în transportul public, piese de teatru și sesiuni de discuții.
Nițu Maria
16 feb. 2026, 15:11, Social

Primăria Municipiului Bucureşti a lansat luni o campanie de prevenire și conștientizare a consumului de droguri, care se va desfășura pe tot parcursul acestui an.

Campania va avea loc în mijloacele de transport în comun, în presă, pe rețelele de socializare, printr-un clip video, și la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru „În ceaţă”.

Reprezentanții Primăriei au precizat luni pe Facebook că inițiativa aparține Centrului Metropolitan de Educaţie şi Cultură Ioan I. Dalles. Clipul video va prezenta viața unui adolescent aflat în fața unei alegeri extrem de importante: drogurile sau viața.

De săptămâna viitoare, la sediul Dalles, elevii din zeci de școli și licee vor putea participa gratuit la spectacolul „În ceaţă”. Piesa va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu adolescenți, polițiști, psihologi și specialiști ai instituțiilor partenere.

La campanie s-au alăturat Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Societatea de Transport București și Metrorex, precum și persoane publice, potrivit Agerpres.

Printre vedetele implicate în campanie se numără Carmen Tănase, Alina Sorescu, Simona Pătruleasa, Ozana Barabancea, Mihai Petre, Romanița Iovan, Monica Anghel, Tily Niculae, Diana Bișinicu, Eugenia Șerban, Răzvan Fodor și Mirela Vescan, care vor transmite, în acest an, mesaje despre pericolele consumului de droguri.

