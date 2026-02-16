Primăria București lansează campanie antidrog pentru tineri în Capitală

De săptămâna viitoare, la sediul Dalles, elevii din zeci de școli și licee vor putea participa gratuit la spectacolul „În ceaţă”. Piesa va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu adolescenți, polițiști, psihologi și specialiști ai instituțiilor partenere.
La campanie s-au alăturat Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Societatea de Transport București și Metrorex, precum și persoane publice, potrivit Agerpres.
Printre vedetele implicate în campanie se numără Carmen Tănase, Alina Sorescu, Simona Pătruleasa, Ozana Barabancea, Mihai Petre, Romanița Iovan, Monica Anghel, Tily Niculae, Diana Bișinicu, Eugenia Șerban, Răzvan Fodor și Mirela Vescan, care vor transmite, în acest an, mesaje despre pericolele consumului de droguri.