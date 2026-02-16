Primăria București lansează campanie antidrog pentru tineri în Capitală

Primăria Municipiului Bucureşti a lansat luni o campanie de prevenire și conștientizare a consumului de droguri, care se va desfășura pe tot parcursul acestui an.

Campania va avea loc în mijloacele de transport în comun, în presă, pe rețelele de socializare, printr-un clip video, și la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru „În ceaţă”.

Reprezentanții Primăriei au precizat luni pe Facebook că inițiativa aparține Centrului Metropolitan de Educaţie şi Cultură Ioan I. Dalles. Clipul video va prezenta viața unui adolescent aflat în fața unei alegeri extrem de importante: drogurile sau viața.