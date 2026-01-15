Ciprian Ciucu anunță prioritățile pentru Capitală: Proiectele deja începute se vor întâmpla şi vor fi finalizate / Investiții majore: tramvaie, Pasajul Basarab și Flamaropol

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis joi că toate proiectele începute de Primăria Municipiului București vor continua și vor și ajunge la final.

Într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei, el a punctat că a avut discuții cu reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții pentru cofinanțarea lucrărilor din fonduri europene, astfel încât investițiile să nu se oprească.

Primăria Capitalei a prezentat o listă a principalelor investiții planificate pentru acest an, cu mențiunea că situația financiară dificilă nu înseamnă blocarea dezvoltării orașului.

„Avem zeci de proiecte, din toate domeniile. Unele sunt în stadii incipiente, altele în lucru, unele sunt pe final, altele vor începe. Primarul general Ciprian Ciucu a avut ieri o şedinţă cu Direcţia de Investiţii. A vrut să vadă ce proiecte are în lucru, unde sunt blocaje şi ce soluţii găsim pentru ele, unde sunt oportunităţi de finanţare nerambursabilă, ce prioritizăm”, declară PMB pe Facebook.

Unul dintre cele mai importante proiecte vizează modernizarea a 50 de kilometri de linii de tramvai, pentru care administrația locală a atras fonduri europene.

„Până acum, 4,5 km sunt finalizaţi (fără recepţie); sunt în execuţie 26 km (pe Bd. Expoziţiei, Str. Victor Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călăraşi). Urmează să dăm ordin de începere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, Bd. Mihalache. Totul va fi gata în 2029. În perioada lucrărilor, este asigurat transportul alternativ cu autobuze STB”, precizează Primăria Capitalei.

Un alt punct important îl reprezintă Pasajul Basarab, care se află de ani buni într-o situație incertă, fiindcă nu a avut recepție oficială după deschiderea din 2011.

Din acest motiv, lucrările de întreținere nu au putut avea loc, iar structura s-a degradat.

„Facem recepţie la starea fizică actuală, îl întabulăm, obţinem autorizaţie de construire, după care putem dispune măsuri de remediere. Apoi, vom putea face recepţia finală. Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranţă. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanţa pasajului?”, a anunțat Primăria.

Pe lista proiectelor discutate se află și accelerarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, Patinoarul Flamaropol, extinderea și reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, administrarea Arenei Naționale, conservarea Palatului Voievodal Curtea Veche și consolidarea Maternității Bucur.

Primăria mai spune că alte investiții mari continuă prin programe integrate, cum ar fi modernizarea sistemului de termoficare, iluminatul public, semaforizarea, reabilitarea străzilor, consolidarea clădirilor cu risc seismic și proiecte sociale.

„Multe alte proiecte mari se derulează prin servicii integrate: modernizarea reţelei de termoficare, investiţiile în iluminat public, în semaforizare, reabilitare de străzi, consolidarea clădirilor cu risc seismic, proiecte sociale etc. Nu au fost uitate temele promise în campanie. Ciprian Ciucu a cerut PUZ-uri pentru Bulevardul Magheru, cu începere din Piaţa Lahovari, apoi Piaţa Amzei, Calea Victoriei, zona Sălii Palatului şi Grădina Icoanei. Sunt doar câteva. Ne aşteaptă multă treabă!”, declară PMB.

În mesajul distribuit pe Facebook, primarul Ciprian Ciucu a spus că își asumă angajamentul față de proiectele aflate deja în derulare și față de transformarea Capitalei.

„Proiectele deja începute se vor întâmpla şi vor fi finalizate. Ieri m-am văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţăm proiectele cu fonduri europene. Lucrările nu vor stagna! Ca să avem proiecte de regenerare urbană în zona centrală în special (care acum e o ruşine), avem nevoie de PUZ-uri. O sa fac PUZ-uri, studii de fezabilitate, dar pentru a schimba faţa Capitalei, pentru a avea un oraş de care să fim cum adevărat mândri, avem nevoie de bani. Şi de timp!”, a declarat Ciprian Ciucu.