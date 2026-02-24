Scandal la Primăria Capitalei. Daniel Băluță acuză angajații că formează „grup infracțional” condus de Ciprian Ciucu: „Un om fără scrupule, un om capabil să facă absolut orice pentru a-și atinge obiectivele meschine” / PSD intră în grevă

UPDATE Declarații de presă susținute de Daniel Băluță după ședinta CGMB

După ședința Consiliului General al Municipiului București, Daniel Băluță a susținut declarații de presă. El a spus că există cadrul legal necesar pentru avansarea proiectului și a criticat modul în care aparatul administrativ ar fi tratat procedurile necesare.

Întrebat de jurnaliști dacă există suficient timp pentru întocmirea documentelor necesare, primarul PSD a explicat că legea stabilește termenele.

„Codul administrativ prevede trei zile pentru acest demers. Mai mult decât atât, referatul de specialitate este o obligație de serviciu. Cei care nu își îndeplinesc obligațiile de serviciu sunt sancționați conform legii cu o infracțiune care se numește abuz în serviciu”, a declarat edilul.

El a acuzat că unele puncte de vedere ar fi fost strânse de aparatul de specialitate, dar nu au fost prezentate, ceea ce consideră că este nelegal.

Criticile la adresa primarului Bucureștiului, Ciprian Ciucu, au continuat.

„Așa cum veți vedea în înscrisul pe care vi-l voi pune la dispoziție, aparatul de specialitate a adunat puncte de vedere pe care nu le-a prezentat, lucru care nu este legal. El avea nevoie să dea un referat de specialitate, fie că era pro sau fie că era contra. Acest demers este unul profund antidemocratic și reprezintă o sumă de infracțiuni pe care mai mulți oameni de aici, din această instituție, le-au făcut, practic cenzurând. Nu este prima măsură de cenzură. Nu dorim să discutăm cu presa, cenzurăm informațiile pe care le transmitem către presă, blocăm posibilitatea Consiliului General de a se exprima, asta în timp ce pozăm în fața cetățenilor ca niște victime. Dar, în realitate, vorbim cu un om care nu empatizează deloc cu problemele comunității și nu vrea să corecteze o nedreptate veche de 30 de ani.”, a spus Băluță.

El a legat problema termoficării de alte proiecte realizate de administrația pe care o conduce, spunând că se ocupă de aceste schimbări la nivel de Capitală, „pentru că alții nu o fac”.

„Primăria Sectorului 4 deja administrează 11 bulevarde și este un lucru care trebuie să se întâmple în cât mai multe locuri din București. De ce trebuie să facă Primăria Sectorului 4 planșeul de la Unirii? De ce trebuie să reabiliteze Primăria Sectorului 4 pasajul Unirii?”, a spus acesta.

În cadrul conferinței au existat și întrebări legate de absența primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, de la discuții. Băluță a spus că acesta ar fi evitat dezbaterea.

„Ne-a arătat domnul primar care este natura caracterului său. Este un om laș și nu a făcut altceva decât să inducă în eroare alegătorii. Este momentul să devoalăm adevăratul caracter pe care îl are. Este un autocrat cu un mod de conducere despotic. Nu întâmplător i-am spus că a transformat această clădire ce aparține cetățenilor într-un castel de grof”, a afirmat primarul Sectorului 4.

Edilul a vorbit și despre stadiul lucrărilor la planșeul de la Piața Unirii, despre care a spus că avansează mai repede decât era estimat inițial.

„Lucrările la planșeul Unirii sunt în fața graficului de execuție cu câteva luni. Dacă vremea va fi bună în cursul acestui an, avem șanse foarte mari ca până la sfârșitul anului să-l terminăm. Dacă nu, în primăvara următoare, cu certitudine, planșeul Unirii va fi gata.”, a spus Băluță.

„Așa cum instituțiile statului au reușit să coopereze pentru planșeul Unirii, pentru M4 sau pentru spitale, sunt convins că și în zona termiei există resursele necesare pentru o soluționare. Numai că, fără măsuri, exact cum a fost și la planșeu, ne-am fi uitat astăzi la un pericol iminent pentru centrul orașului. Rând pe rând, lucrurile trebuie să se schimbe, iar schimbarea trebuie să înceapă de la lucrurile cele mai importante pentru noi toți.”

Știrea inițială

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a susținut marți la Primăria Capitalei o conferință în care a prezentat proiectul „Nu primești, nu plătești”, prin care, conform spuselor sale, dorește să facă „dreptate pentru bucureștenii batjocoriți în privința calității serviciului de termoficare”.

Băluță a declarat că există probleme de zeci de ani cu presiunea, temperatura și debitul apei calde în Capitală. El a punctat că toate aceste situații se datorează lipsei răspunderii instituțiilor care ar trebui să controleze calitatea serviciului.

Primarul a afirmat că această inițiativă a apărut din „dorința de a face dreptate pentru cei care nu primesc apă caldă, pentru cei care plătesc, chiar dacă stau la etajul 5 sau la etajul 8, apă caldă, iar ea nu ajunge aproape niciodată, chiar dacă debitul apei calde nu este respectat, chiar dacă presiunea nu este respectată, chiar dacă temperatura nu este respectată. Oamenii, din păcate, sunt nevoiți de zeci de ani de zile să plătească pentru lucrul acesta, lucru care nu este normal. Așa cum statul român știe să impună taxe, să impună impozite, tot așa este normal să facem dreptate”.

Băluță a criticat și modul în care instituțiile locale gestionează problema, afirmând că „cu foarte multă tristețe vă spun că de astăzi această clădire a Primăriei Municipiului București, o clădire care ar trebui să aparțină bucureștenilor, s-a transformat în castelul grofului Ciprian Ciucu și al celor care nu doresc sub nicio formă să respecte legea”.

„În cursul zilei de mâine vom convoca o altă ședință având aceeași temă. Până când aparatul de specialitate al primarului își va face datoria, grupul de consilieri PSD și fac apel și la celelalte partide politice să facă acest lucru, va intra în grevă. Nu vom fi prezenți până când această nedreptate nu va fi reparată”, a mai spus Băluță.

Totodată, a cerut demisia Secretarului General al Primăriei, Georgiana Zamfir, și a celor care „nu și-au făcut datoria, nerespectând codul administrativ astfel încât în termen de trei zile, așa cum legea prevede, să redacteze documentele necesare pentru derularea în bune condiții a ședinței”.

Băluță a avertizat că se vor depune plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva celor care, potrivit spuselor sale, „au creat un adevărat grup infracțional organizat condus de primarul general Ciprian Ciucu”.

Atacurile la adresa primarului actual al Capitalei au continuat din partea lui Daniel Băluță, care a afirmat că „lucrurile acestea nu pot să continue. Sper că bucureștenii au văzut cine este cu adevărat Ciprian Ciucu. În spatele privirii sale se ascunde un om fără scrupule, un om capabil să facă absolut orice pentru a-și atinge obiectivele meschine, care n-au nicio legătură cu dreptatea, n-au nicio legătură cu bucureștenii, n-au nicio legătură cu investițiile, n-au nicio legătură cu termia, n-au nicio legătură cu transportul”.

„Este un individ preocupat de răfuieli politice, este un individ care a instituit în această instituție cenzura și dovadă este nota de serviciu pe care a trimis-o, dorește să controleze tot.”, a mai spus Băluță despre Ciprian Ciucu.