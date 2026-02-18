Explicațiile lui Ciucu despre deszăpezire: Atunci când ninge foarte mult nu există capacități pentru a rezolva totul

UPDATE

Primarul Ciprian Ciucu a spus că prioritatea sa este transportul în comun. Împreună cu reprezentanții sectoarelor, angajații Primăriei încearcă să elibereze de zăpada rutele autobuzelor și tramvaielor.

„Principala mea problemă acum este STB (…) depinde dacă va mai ninge, suntem dependenți de condițiile meteo, dar de la o o oră la alta situația se îmbunătățește” a spus Ciucu într-o intervenție la Digi 24.

El a mai spus că operațiunea de deszăpezire avansează în mod diferit în sectoare.

„Personal, am fost noaptea pe teren, dimineața am convocat reprezentanții sectoarelor pentru a lua rapid decizii (…) Sunt diferențe între sectoare, unii au mai mulți oameni, au mai multe utilaje decât alții”, a adăugat primarul.

Știrea inițială:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat o analiză care va arăta dacă în București este nevoie de mai multe forțe de deszăpezire sau de o altă abordare.

„Atunci când ninge foarte mult nu există capacități pentru a rezolva totul și atunci trebuie să prioritizezi”, a explicat Ciucu.

Analiza va stabili dacă se impune revenirea operațiunii de deszăpezire în coordonarea Primăriei Generale, așa cum se întâmplă în urmă cu 30 de ani.

De asemenea, primarul Ciprian Ciucu a spus că mașinile parcate pe marginea străzilor au îngreunat intervenția utilajelor.

„Se intervine dificil și pentru că sunt mașini peste tot (…) este o problemă sistemică care afectează inclusiv deszăpezirea”, a adăugat primarul general.

Miercuri, Bucureștiul și Ilfovul sunt vizate de o avertizare Cod portocaliu de ninsoare abundentă. Prognoza meteo ANM anunță vreme rece și condiții severe până joi dimineață.