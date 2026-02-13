Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu, reacție dură la criticile PSD: Un spectacol grotesc și dezgustător. Ilie Bolojan a salvat România și trebuie susținut

Ciprian Ciucu, reacție dură la criticile PSD: Un spectacol grotesc și dezgustător. Ilie Bolojan a salvat România și trebuie susținut

Ciprian Ciucu îl laudă pe Ilie Bolojan și spune că măsurile asumate de acesta au menținut România pe linia de plutire, după ce lideri PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.
Ciprian Ciucu, reacție dură la criticile PSD: Un spectacol grotesc și dezgustător. Ilie Bolojan a salvat România și trebuie susținut
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
13 feb. 2026, 17:05, Politic

Potrivit lui Ciucu, în ultimele luni, scena politică românească a fost marcată de protocoluri de guvernare semnate cu bună știință, dar folosite pentru a boicota măsurile reformiste care afectau privilegii personale. Politicianul acuză că țara, orașele și companiile publice au fost devalizate, iar criticile la adresa premierului Bolojan sunt nejustificate, pentru că acesta și-a asumat măsuri dificile pentru binele României.

Critici la adresa opoziției și a „narativelor”

Ciucu susține că politica și comunicarea publică s-au transformat astăzi doar în luptă narativă și interese financiare, iar opoziția a blocat reformele care ar fi redus privilegiile și ar fi adus stabilitate economică. În opinia sa, Bolojan a fost singurul lider suficient de curajos să intervină după dezechilibrele bugetare lăsate de cei anteriori.

„Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația după care au blocat reformele necesare după care a început subminarea credibilității singurului om asumant și suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat tot de ei! Repetenții dau lecții. Iar cei obscen de bogați din afaceri cu statul și in privilegii îl caută la ceasul de la mână. Nu uitați, doar țineți minte”, scrie pe Facebook prim-vicepreședintele PNL.

Apel la susținerea liberalilor

„Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan”, afirmă Ciucu, amintind că în noiembrie 2024, Bolojan a salvat partidul de la un dezastru major, asumându-și credibilitatea personală pentru a oferi românilor o speranță reală. Potrivit lui Ciucu, fără Bolojan alianța de guvernare ar fi fost compromisă.

„Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! Pentru că da, deja este un tipar, venim mereu după populiștii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Și în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor lor. Cu o abnegație demnă de Adenauer…”, încheie Ciucu.

Reacția prim-vicepreședintelui PNL vine după ce mai mulți lideri PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cum poți să faci AVC din cauza unor produse banale. Ingredientul periculos care se află în suc, energizante și batoane proteice
CSID
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Promotor