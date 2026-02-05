Ciprian Ciucu, live din autobuz: Situația financiară a STB este extrem de proastă / Ce spune despre zvonurile privind tăierea salariilor la STB

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit joi dimineață, într-un live pe Facebook în autobuz, despre problemele Societății de Transport București.

Edilul a respins zvonurile apărute în ultima perioadă, potrivit cărora ar urma tăieri salariale.

„Vreau să mă adresez această dimineață angajaților STB. Vreau să mă adresez șoferilor și vatmanilor. Știu că au început să umble de ieri zvonuri în STB, că Ciucu vrea să le taie salariile. Nu este adevărat. Adevărat este că situația financiară a STB este extrem de proastă”, a afirmat Ciprian Ciucu în live-ul de pe Facebook.

În legătură cu situația financiară a STB, edilul Capitalei a subliniat că, de fapt, el este cel care vrea să salveze compania, însă managementul trebuie să-l convingă de faptul că STB „nu trebuie să intre în insolvență”.

Ciucu: STB are anual bugetul orașului Brașov

Ciucu a mai explicat faptul că a cerut un audit în privința STB, pentru a vedea unde se duc banii, însă inițiativa a fost blocată în Consiliul General. Primarul a subliniat că STB are bugetul municipiului, respectiv 1,7-1,8 miliarde de lei pe an.

„STB are în fiecare an bugetul orașului Brașov. Imaginați-vă acest lucru. Tot ce are primăria Brașovului, mă refer aici la apă canal, gaze, școli, investiții, asfaltări, parcuri, deci tot ce face Brașovul, bugetul lor execuției a fost la 1,7 miliarde de lei. Acesta a fost bugetul STB în ultimul an. 1,7-1,8 milioane de lei. Pe ce se duc acești bani? Am vrut să aflu și eu exact pe ce se duc acești bani. Am cerut în Consiliu General, am cerut să avem un audit, o evaluare, așa cum e de bun simț. Să vedem ce se întâmplă în STB. Nu am fost lăsat de către Consiliu General. Nu toate partidele au votat”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul a mai afirmat că instituția pe care o conduce se confruntă cu dificultăți financiare în relația cu STB din cauza deciziilor greșite din trecut, care au făcut ca plățile către companie să nu mai fie suportabile.

„Situația fiind atât de proastă financiară, s-au acumulat o serie de decizii greșite, astfel încât plățile sau datoriile pe care le are primăria la STB nu sunt suportabile bugetar în acest moment. Efectiv, nu mai e de unde să îi dai STB-ului, bugetul orașului Brașov, așa, doar ca să funcționeze”, a subliniat Ciucu.

Ciucu: Problemele sunt uriașe

Primarul a mai spus se gândește la angajați, șoferi și vatmani, care au rămas cu salariile neschimbate de ani de zile, în timp ce managementul a continuat să facă angajări, mărind schema de personal.

„Mesajul meu din această dimineață este pentru vatmani, pentru șoferi: eu sunt cel care vrea să salveze compania. Problemele sunt uriașe. V-am dat astăzi comparație cu bugetul Brașovului. Primăria nu mai poate susține. Prima condiție este ca el să poată fi suportat bugetar. Vreau să salvez locurile de muncă ale vatmanilor, șoferilor, și ale muncitorilor, de ei este nevoie să se învârtă roata, nu de zecile de șefi”, a conchis primarul Ciucu.