Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu despre marile proiecte ale Bucureștiului: Pasajul Basarab, Dimitrie Pompei și Prelungirea Ghencea, în ciuda bugetului mic

Ciprian Ciucu despre marile proiecte ale Bucureștiului: Pasajul Basarab, Dimitrie Pompei și Prelungirea Ghencea, în ciuda bugetului mic

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că își asumă continuarea proiectelor majore pentru București, chiar dacă situația financiară a Primăriei este dificilă.
La ce „răspunde” Ilie Bolojan când e foarte încăpățânat. Ciprian Ciucu dezvăluie secretul
La ce „răspunde” Ilie Bolojan când e foarte încăpățânat. Ciprian Ciucu dezvăluie secretul
Ce se întâmplă dacă planul PSD reușește? Ciucu: Să uite! PNL nu mai este atât de prost
Ce se întâmplă dacă planul PSD reușește? Ciucu: Să uite! PNL nu mai este atât de prost
Ciucu, despre debarcarea lui Bolojan: Am văzut stenograme false de la Vila Lac. A mințit Rareș Bogdan?
Ciucu, despre debarcarea lui Bolojan: Am văzut stenograme false de la Vila Lac. A mințit Rareș Bogdan?
Ciucu: Îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale. Instituții desființate
Ciucu: Îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale. Instituții desființate
Ciprian Ciucu despre situația actuală a Capitalei: „Situația este dezastruoasă. Bucureștiul are un buget de bazar și mai are doar 5 milioane de lei în cont”
Ciprian Ciucu despre situația actuală a Capitalei: „Situația este dezastruoasă. Bucureștiul are un buget de bazar și mai are doar 5 milioane de lei în cont”
Nițu Maria
25 ian. 2026, 20:50, Politic

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a vorbit duminică seara la Antena 3 despre promisiunile făcute în campania electorală pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care instituția mai are doar 5 milioane de lei în cont.

Întrebat cum pot fi continuate proiectele promise bucureștenilor, având în vedere că „primăria n-are bani nici să treacă strada”, Ciprian Ciucu a spus că, în acest moment, prioritatea sa este una singură.

„Ceea ce promit în acest an sunt reforme și astea vor veni. Acum sper să fie votate în Consiliu General. Asta îmi asum”, a declarat Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei a explicat că lipsa fondurilor afectează ritmul marilor proiecte de infrastructură, dar a dat asigurări că acestea nu sunt abandonate.

Un exemplu este Pasajul Basarab, unde, spune el, blocajele nu sunt doar financiare. „La Pasajul Basarab am stat, am avut deja 3 ședințe pe această temă, deja 3 ședințe, pentru că trebuie să rezolvăm niște probleme de proprietate pentru autorizație de construire și așa mai departe”, a precizat Ciucu.

Acesta a precizat că situația este complicată și de lipsa unor documente importante.

„Niște documente au fost ridicate de către DNA, deci nu mai sunt în format fizic, nu se mai pot emite autorizații, dar în fine, astea le rezolv eu”, a spus primarul general.

În ceea ce privește calendarul lucrărilor, Ciprian Ciucu a evitat să facă promisiuni dinainte să existe o certitudine privind finalizarea.

„Deci rămâne ideea cu Pasajul Basarab. Nu știu dacă anul acesta vom reuși ca să finalizăm, dar o bună parte din lucrurile vor începe”, a explicat Ciucu.

De asemenea, „Dimitrie Pompeiul și Prelungirea Ghencea” sunt, potrivit lui Ciucu, printre zonele unde se dorește avansarea lucrărilor, în paralel cu reformele pentru funcționarea Primăriei Capitalei.

Citește și

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
Gandul
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor