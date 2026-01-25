Ciprian Ciucu despre marile proiecte ale Bucureștiului: Pasajul Basarab, Dimitrie Pompei și Prelungirea Ghencea, în ciuda bugetului mic

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a vorbit duminică seara la Antena 3 despre promisiunile făcute în campania electorală pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care instituția mai are doar 5 milioane de lei în cont.

Întrebat cum pot fi continuate proiectele promise bucureștenilor, având în vedere că „primăria n-are bani nici să treacă strada”, Ciprian Ciucu a spus că, în acest moment, prioritatea sa este una singură.

„Ceea ce promit în acest an sunt reforme și astea vor veni. Acum sper să fie votate în Consiliu General. Asta îmi asum”, a declarat Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei a explicat că lipsa fondurilor afectează ritmul marilor proiecte de infrastructură, dar a dat asigurări că acestea nu sunt abandonate.

Un exemplu este Pasajul Basarab, unde, spune el, blocajele nu sunt doar financiare. „La Pasajul Basarab am stat, am avut deja 3 ședințe pe această temă, deja 3 ședințe, pentru că trebuie să rezolvăm niște probleme de proprietate pentru autorizație de construire și așa mai departe”, a precizat Ciucu.

Acesta a precizat că situația este complicată și de lipsa unor documente importante.

„Niște documente au fost ridicate de către DNA, deci nu mai sunt în format fizic, nu se mai pot emite autorizații, dar în fine, astea le rezolv eu”, a spus primarul general.

În ceea ce privește calendarul lucrărilor, Ciprian Ciucu a evitat să facă promisiuni dinainte să existe o certitudine privind finalizarea.

„Deci rămâne ideea cu Pasajul Basarab. Nu știu dacă anul acesta vom reuși ca să finalizăm, dar o bună parte din lucrurile vor începe”, a explicat Ciucu.

De asemenea, „Dimitrie Pompeiul și Prelungirea Ghencea” sunt, potrivit lui Ciucu, printre zonele unde se dorește avansarea lucrărilor, în paralel cu reformele pentru funcționarea Primăriei Capitalei.