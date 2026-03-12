„Eu și Trump vorbim aproape în fiecare zi, într-un mod informal, „ca și cum am sta la un bar”, a spus premierul israelian, Benjamin Netanyahu, în prima conferință de presă extinsă, de la începutul războiului cu Iranul.

Netanyahu a vrut, în primul rând, să transmită mesaje lumii musulmane și vecinilor țării.

„Nu aș emite polițe de asigurare de viață”

Șeful Executivului din Tel Aviv a fost întrebat dacă intenționează să-i ucidă și pe noii lideri ai Iranului și pe noul secretar general al Hezbollah.

„Nu intenționez să spun ce vom face în legătură cu Mojtaba Khamenei și Naim Qassem, dar nu există nicio garanție că vor rămâne în viață.L-am eliminat pe vechiul tiran. Iar noul tiran, noua marionetă a Gărzilor Revoluționare, nu își poate arăta fața în public. Dacă aș fi agent de asigurări, nu aș emite polițe de asigurare de viață acestor două persoane. Cred că vor exista surprize și trebuie să mențin un anumit grad de perspectivă combativă la această conferință de presă. Ceea ce vă pot spune este că avem un avantaj mult mai mare decât am anticipat și ne vom atinge toate obiectivele”, a spus Netanyahu.

Întrebat dacă vrea să înarmeze grupurilor de opoziție din Iran, premierul israelian a declarat că poate susține „cu certitudine că regimul nu poate fi răsturnat fără eforturile poporului iranian și i-am informat despre acest lucru. Le-am spus că ajutorul este pe drum”.

„Dacă regimul nu va cădea, va fi mult mai slab”

„Nu vă pot spune ce se va întâmpla până la urmă. Nu vă voi spune. Știm, sperăm și înțelegem că și dumneavoastră sperați că acest regim va cădea. Dacă regimul nu va cădea, va fi mult mai slab. Dar dacă va cădea, problema va fi rezolvată”, a afirmat Netanyahu.

La insistențele jurnaliștilor, premierul Israelului a declarat ulterior că nu este sigur că regimul iranian va cădea.

„Bineînțeles, lucrăm pentru a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să expulzeze acest regim brutal”, a insistat Netanyahu.

„Suntem cel puțin o putere regională”

Șeful Guvernului israelian a spus că pe 7 octombrie, „toți credeau că suntem terminați, însă astăzi suntem cel puțin o putere regională”.

Netanyahu a transmis o serie de atenționări și Guvernului de la Beirut:

„Am spus guvernului libanez cu câteva zile în urmă că se joacă cu focul, pentru că nu-și respectă angajamentele cu privire la Hezbollah. (…) Dacă continuă să permită Hezbollah să opereze fără a-l dezarma, înseamnă că își aleg propria soartă cu propriile mâini. Și dacă nu acționează, vom acționa noi. Nu voi intra în detalii despre cum se va realiza acest lucru pe teren – fie prin mijloace teritoriale, fie prin alte metode. Dar vă promit că Hezbollah va plăti un preț mare”.

„Barbaria islamului”

Ulterior, liderul de la Tel Aviv a vorbit și despre „barbaria islamului extremist sunit și șiit care amenință întreaga lume”:

„Nu putem spune că această problemă se va rezolva de la sine. V-am promis că vom schimba întregul Orient Mijlociu — în ceea ce privește dușmanii și prietenii — și că Israelul va fi mult mai puternic ca niciodată. Toată lumea recunoaște acest lucru acum, inclusiv vecinii noștri, atât dușmani, cât și prieteni”

„Am primit o păpușă Bugs Bunny”

Premierul israelian a răspuns și la acuzațiile de corupție care i se aduc, având în vedere că președintele Herzog, chiar și la insistențele președintelui SUA, Donald Trump, încă nu l-a grațiat.

„Am primit o păpușă Bugs Bunny și un pachet de trabucuri de la un prieten și sunt urmărit penal pentru asta ca și cum ar fi o mare afacere”.

„Vom ajunge la întoarcerea lui Mesia”

Netanyahu s-a și lăudat în propria conferință de presă: „Vorbesc cu șefi de stat care sunt uimiți de puterea și tăria noastră. Vor să se apropie de noi și vor să ne fie prieteni. Vom ajunge la întoarcerea lui Mesia, dar acest lucru nu se va întâmpla joia viitoare”.

În Tel Aviv, sirene de alarmă au fost declanșate după un atac cu rachete din partea Iranului. Totul a avut loc în timpul discursului lui Netanyahu.