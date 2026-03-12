Bolojan avertizează că amendamentele la buget nu trebuie să repete „greșeala pe care am făcut-o anii trecuți”. Unele programe sociale ar putea fi finanțate din fonduri europene

Întrebat dacă Guvernul va găsi resurse suplimentare în cazul în care Parlamentul va modifica proiectul de buget pentru a include cele 3,4 miliarde de lei despre care PSD a anunțat că vrea să le introducă prin amendamente, față de 1,7 miliarde prevăzute în proiect, premierul a spus că amendamentele sunt normale în dezbaterea parlamentară, dar trebuie să rămână într-o limită rezonabilă.

„În mod normal, în timpul dezbaterilor parlamentare apar propuneri de amendamente la buget. Și cu siguranță, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, grupurile parlamentare vor veni cu propuneri de modificare. Aceste propuneri, dacă sunt într-o anvelopă rezonabilă, nu creează probleme majore la buget”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a avertizat însă că propunerile care ar genera dezechilibre ar repeta problemele din anii trecuți.

„În condițiile în care, prin astfel de propuneri, se creează dezechilibre majore, nu facem decât să repetăm greșeala pe care am făcut-o anii trecuți. Și așa cum a precizat domnul ministru Nazare, să construim în loc de bugete realiste, bugete care nu se bazează pe estimări corecte, în care veniturile, așa cum știm, au fost supradimensionate și cheltuielile au fost calculate la un nivel care nu acopereau toate cele 12 luni ale anului. Și sperăm că nu vom fi în această situație. Deci fiecare parlamentar, fiecare partid, poate să facă propunerele pe care le crede de cuviință”, a adăugat premierul.

Unele programe sociale ar putea fi finanțate din fonduri europene

Premierul a spus că sprijinul pentru persoanele vârstnice este deja inclus în bugetul de stat, iar alte programe sociale ar putea fi finanțate din fonduri europene.

„În ceea ce privește această chestiune propriu-zisă, așa cum știți, prin proiectul de buget, sumele care sunt dedicate pentru sprijinul vârstnicilor noștri, care nu puteau fi asigurate din fonduri europene, așa cum s-a întâmplat în cursul anului trecut, de exemplu, au fost prinse în bugetul de stat. Pentru alte propuneri care țin de alte forme de sprijin cu caracter social, există o disponibilitate din fondul social european, în așa fel încât pentru persoane care au nevoie de sprijin pot fi dezvoltate, avem un acord de principiu din punctul ăsta de vedere, la care, dacă cele două ministere care au responsabilitate în acest domeniu, Ministerul Muncii și Ministerul Proiectelor Europene, lucrează, pot fi găsite soluții pentru ca aceste servicii sociale să fie asigurate din fonduri europene. Și acolo unde am constatat că nu se poate asigura din fonduri europene, am alocat direct din buget”, a precizat șeful Executivului.

Premierul avertizează asupra importanței stabilității politice

Întrebat și despre scenariul discutat în PSD potrivit căruia partidul ar putea decide după adoptarea bugetului dacă mai susține sau nu actualul guvern, Bolojan a spus că prioritatea este adoptarea bugetului.

„Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, un buget făcut în mod corect pentru România, pentru că este baza funcționării țării noastre și este un semnal pentru piețe, pentru companii care va avea efecte economice importante”, a mai spus Bolojan.

Premierul a subliniat că stabilitatea politică are impact direct asupra economiei.

„În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri și, sigur, dacă vor apărea astfel de situații, sigur că putem discuta pe tema asta. În orice caz, indiferent cine este premier și cine este în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, este un element important pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face și, deci, are și efecte economice, nu doar strategii politice”, a declarat premierul.