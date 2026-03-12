Președintele Camerei Consultanților Fiscali, pe fondul discuțiilor privind bugetul pentru 2026. Dan Manolescu: „O primă opțiune ar reprezenta-o reducerea accizei la carburanți”

O primă opțiune ar reprezenta-o reducerea accizei la carburanți, arată Dan Manolescu, într-un comunicat transmis joi.

Proiectul de buget pentru 2026 mizează pe investiții publice la nivel record și pe utilizarea extinsă a fondurilor europene, fiind orientat către mediul de afaceri și relansarea economică, potrivit Ministerului Finanțelor.

„Recunoaștem că o astfel de decizie este dificil de implementat în condițiile în care bugetul a fost, cel mai probabil, construit pe parametrii fiscali actuali. Cu toate acestea, contextul o justifică. În cazul în care o reducere a accizei la carburanți nu este fezabilă, propunem cel puțin amânarea majorărilor de accize și a altor creșteri de taxe planificate pentru perioada imediat următoare – în special pentru categoriile de produse care au contribuit deja semnificativ la presiunile inflationiste din ultimii doi ani”, a declarat Dan Manolescu.

Statul beneficiază în mod automat de încasări suplimentare din TVA

„Argumentul economic este clar: inflația acumulată în urma scumpirilor succesive se resimte în continuare atât în buzunarele cetățenilor, cât și în costurile operaționale ale companiilor. Totodată, statul beneficiază în mod automat de încasări suplimentare din TVA ca urmare a creșterii prețurilor, ceea ce creează un spațiu real de manevră pentru ajustări fiscale compensatorii”, a declarat Dan Manolescu.

Potrivit președintelui Camerei Consultanților Fiscali, Guvernul dispune de instrumentele necesare pentru a acționa.

„Amânarea acestor majorări nu reprezintă un sacrificiu bugetar, ci o intervenție responsabilă, care poate oferi o gură de oxigen atât populației, cât și mediului de afaceri, într-un moment de presiune economică crescută”, a conchis specialistul.