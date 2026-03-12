140 de tone de zahăr oprite de ANPC din cauza diferențelor de gramaj. Consumatorii ar fi plătit pentru 10 tone inexistente

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că aproximativ 140 de tone de zahăr au fost oprite definitiv de la comercializare, după ce inspectorii au descoperit diferențe semnificative între cantitatea declarată pe ambalaj și cea reală.

Acțiunea face parte dintr-o amplă campanie de monitorizare și control la nivel național, care a vizat operatorii economici ce comercializează zahăr, cu scopul de a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor.

Diferențe de peste 70 de grame pe ambalaj

În urma controalelor efectuate în 10 martie 2026, comisarii ANPC au constatat că unele produse aveau diferențe de peste 70 de grame față de gramajul declarat pe ambalaj.

Potrivit instituției, aceste abateri contravin prevederilor legale privind informarea corectă a consumatorilor și afectează direct interesele economice ale acestora.

Raportat la cantitatea totală de zahăr retrasă de pe piață, rezultă că aproximativ 10 tone de zahăr nu au fost livrate în mod real consumatorilor, deși erau incluse în gramajul declarat.

Prejudiciul total estimat pentru cumpărători se ridică la aproximativ 30.000 de lei.

Sancțiuni de peste 2,8 milioane de lei

În cadrul acțiunii de control, inspectorii ANPC au verificat 271 de operatori economici.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate mai multe sancțiuni:

456 de amenzi contravenționale , în valoare totală de peste 2,84 milioane de lei

110 avertismente

11 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS) până la remedierea deficiențelor

Practici comerciale incorecte, sancționate de ANPC

Potrivit reprezentanților ANPC, practicile identificate se încadrează în categoria practicilor comerciale incorecte, deoarece pot induce în eroare consumatorii în privința caracteristicilor esențiale ale produsului, în special cantitatea reală achiziționată.