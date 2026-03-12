Furnizorii de energie și gaze reclamă fondurile insuficiente incluse în proiectul de buget pentru acoperirea restanțelor aferente schemei de plafonare. Ce datorii are statul

Fondurile propune în proiectul de buget pentru 2026 pentru a fi virate furnizorilor sunt de aproximativ 2,5 ori mai mici decât cele pe care operatorii economici le-au acoperit în contul schemei de plafonare și pe care le-au transmis la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) spre validare, conform calculelor Mediafax. Este vorba de diferența dintre prețul plafonat și cel real din contractul fiecărui client, pe care statul trebuie să o compenseze, conform actelor normative succesive dedicate.

Statul român, prin Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), mai are de verificat și, dacă nu sunt inadvertențe, de validat, peste 9,3 miliarde de lei, conform cifrelor valabile la data de 9 martie, obținute exclusiv ale Mediafax, sumă pe care furnizorii de energie electrică și gaze naturale au suportat-o în contul schemelor recente de plafonare și compensare a prețurilor și care trebuie să le-o deconteze. Mai exact, este vorba de 9.312.546.012,26 de lei, conform surselor Mediafax

În proiectul de buget sunt prevăzute 3,75 de miliarde de lei cu destinația fonduri pentru compensarea costurilor la energie, în cazul în care mecanismele existente nu acoperă cererile de decontare. În acest sens, 1,75 miliarde lei sunt alocate Ministerului Muncii -aferente facturilor consumatorilor casnici, iar 2 miliarde de lei, Ministerului Energiei, respectiv consumatorii non casnici.

Schema de plafonare și compensare a prețului la energie electrică a expirat la 31 iunie anul trecut, dată de la care se acordă un ajutor de 50 de lei lunar peroanelor cu venituri modeste, până la finalul acestui an, iar cea aferentă gazelor naturale expiră la sfârșitul lunii martie, iar din 1 aprilie este introdusă reglementarea modului în care se calculează prețul, timp de un an, pentru a nu fi prea mare față ce actualul preț plafonat.

Ce doresc furnizorii

Ritmul validării sumelor restante s-a redus considerabil în ultimele lui, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, a pentru Mediafax.

„Ultima lună confirmată la majoritatea furnizorilor a rămas tot ianuarie 2024. Anul trecut am observat o viteză foarte mică a verificărilor și un volum foarte redus a sumelor confirmate, dar măcar exista un progres săptămânal. Mic, dar exista. Asta, până în decembrie 2025, de când nu mai observăm nici un progres…”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, pentru Mediafax.

„Decontarea totală și finală, de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii, nu poate fi făcută fără confirmarea de la ANRE. Parțial s-au făcut unele plăti, dar departe de suma finală cu care furnizorii au finanțat în acești ani schema de ajutor a consumatorilor, în cea mai mare parte din împrumuturi, și pe care o cer în mod corect și legal”, a subliniat președintele AFEER.

ACUE: Bugetul de stat pentru 2026 nu acoperă obligațiile restante rezultate din schema de plafonare a prețurilor la energie

Federația ACUE avertizează, printr-un comunicat transmis joi, că alocarea bugetară de 3,75 miliarde lei prevăzută pentru anul 2026 este insuficientă pentru a acoperi obligațiile restante ale statului față de furnizorii de energie, generate de schema de plafonare a prețurilor aplicată consumatorilor,

Federația ACUE estimează că restanța efectivă la plată este de aproximativ 6 miliarde lei, în condițiile în care, în anul 2025, statul a efectuat plăți anticipate de până la 40% din valoarea cererilor depuse și aflate în evaluare.

„Această situație ar trebui reflectată în mod realist în bugetul pentru anul 2026, astfel încât obligațiile restante să poată fi achitate într-un termen rezonabil”, arată oficialii ACUE.

ACUE este o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic, reprezentând interesele unor importante companii din domeniul producerii, distribuţiei, furnizării energiei electrice şi a gazelor naturale şi al serviciilor conexe acestor activităţi. ACUE reprezintă 23 de companii din sectorul energetic, ceea ce însumează peste 25.000 de angajați și o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.

„Statul trebuie să își respecte angajamentele”

Potrivit federației, la momentul adoptării schemelor de sprijin, legislația prevedea un termen de 45 de zile pentru plata sumelor datorate, calculat de la depunerea dosarului de decontare, dar ulterior, pe fondul întârzierilor înregistrate, statul a eliminat unilateral prevederile referitoare la termenele de evaluare și de plată.

Majoritatea cererilor confirmate de ANRE și achitate integral de stat vizează reduceri de preț prefinanțate de către furnizori încă din lunile ianuarie – februarie 2024, ceea ce înseamnă că termenul inițial de 45 de zile s-a transformat, în practică, într-un interval de aproximativ doi ani, atrag atenția furnizorii de sub umbrela ACUE.

„Schema de plafonare a prețurilor a fost o măsură de politică publică necesară pentru protejarea consumatorilor, însă costurile acesteia nu pot fi transferate pe termen nelimitat către furnizori. Statul trebuie să își respecte angajamentele și să asigure plata sumelor datorate într-un termen rezonabil”, Dana Daraban, director executiv al ACUE.

Oficialii ACUE subliniază că, în pofida demersurilor repetate pentru identificarea unor soluții care să accelereze procesul de analiză la nivelul ANRE și, implicit, plata sumelor prin Ministerul Energiei, pentru consumatorii non-casnici, și Ministerul Muncii, pentru consumatorii casnici, în perioada decembrie 2025 – martie 2026 valorile confirmate de ANRE au fost aproape inexistente.

Astfel, susțin aceștia, situația este agravată și de nivelul insuficient al sumelor incluse în proiectul de buget pentru anul 2026, care nu reflectă necesarul real de plată aferent cererilor de decontare deja depuse și aflate în proces de evaluare.

„În practică, furnizorii au fost obligați să prefinanțeze diferențele de preț generate de schema de plafonare pentru perioade foarte lungi de timp, ceea ce generează costuri financiare semnificative și presiuni asupra lichidității companiilor”, subliniază Dana Daraban.

„Întârzierile majore și sistematice în plata sumelor datorate furnizorilor ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care statul își respectă propriile angajamente față de operatorii economici pe care i-a obligat, prin lege, să aplice o politică publică. Transferarea costurilor unei politici publice asupra operatorilor economici, fără o compensare efectivă și la timp, generează costuri bancare suplimentare, blocaje de lichiditate și riscuri pentru funcționarea normală a pieței. În plus, această situație afectează echilibrul concurențial, deoarece furnizorii expuși pe termen lung la schema de plafonare au suportat constrângeri financiare și operaționale considerabile pentru a respecta legea și pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie”, au transmis reprezentanții ACUE.

Aceștia subliniază că pentru funcționarea corectă a pieței și pentru menținerea încrederii în cadrul economic și instituțional, este esențial ca statul să asigure un mecanism de compensare rapid, transparent și predictibil pentru costurile generate de propriile decizii de politică publică.

Prevederile proiectul de buget pe 2026

Conform proiectului de buget pentru 2026 https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 57 „Asistență socială” este prevăzută suma de 1.750.000 mii lei

În bugetul Ministerului Energiei, la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, titlul 40 „Subvenții”, este prevăzută suma de 2.000.000 mii lei , reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru plata cererilor de decontări formulate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022

Art.38. – (1) În anul 2026, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care fondurile asigurate din contul de disponibil prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 14 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură plata integrală a cererilor de decontări transmise conform prevederilor acestor acte normative, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei pot efectua plăți, din bugetul propriu, pentru achitarea acestora.

(2) În bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 57 „Asistență socială” este prevăzută suma de 1.750.000 mii lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru plata cererilor de decontări formulate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025- 30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În bugetul Ministerului Energiei, la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, titlul 40 „Subvenții”, este prevăzută suma de 2.000.000 mii lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru plata cererilor de decontări formulate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare.