Primele declarații ale președintelui ANRE după comentariul lui Bogdan Ivan despre „băieții destepți din energie”

Președintele ANRE precizează, în declarația pentru Mediafax, că modificările la care presupune că se referea ministrul Energiei au fost inițiate în timpul mandatului predecesorului său în funcție, Sebastian Burduja, în prezent deputat și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Întrebat cum explică paradoxul că, deși țara noastră are resurse de energie, românii plătesc prețuri mari la facturi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, în interviu difuzat, sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24: „Ca să rezolv această problemă, 1. am venit cu două modificări foarte importante la ANRE prin care, într-o marjă importantă, a blocat o parte din așa-zisa speculă pe care o făceau unii din trading”.

Traseul modificării legislative

„Vă mărturisesc că nu știu exact la se referă ministrul Ivan, dar intuiesc că ar fi vorba despre impunerea garanțiilor la tranzacționare. În acest caz, trebuie să vă spun, doamna Prundea, că ANRE a pus în dezbatere publică proiectul de ordin prin care instituie garanții financiare pentru contractele cu livrare în viitor încă din luna aprilie 2025. Pe vremea aceea ministrul Energiei era domnul Burduja”, a comentat George Niculescu.

Potrivit președintelui ANRE, ordinul a fost adoptat în Comitetul de Reglementare în luna iulie 2025, după mai multe runde de consultare a pieței referitor la cuantumul și forma garanțiilor la tranzacționare, precizând că aceste contractele pentru energie electrică cu livrare în viitor nu sunt încheiate doar de către traderi, ci pot fi încheiate de către furnizori, de către distribuitori sau operatorul de sistem, de aceea regimul garanțiilor se aplică oricărei entități care încheie asemenea contracte.

„Plecând de la declarația domnului Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, care spunea despre economie că «este ca un vapor de mari dimensiuni: nu își schimbă direcția brusc. Orice ajustare de traiectorie necesită timp, anticipație și manevre prudente», pot spune că același lucru este valabil și pentru sectorul energetic”, a precizat șeful ANRE, pentru Mediafax.