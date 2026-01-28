Contestatarii reorganizării ANRE au pierdut un prim litigiu în instanță, pentru conflicte de muncă. Procesul pe fond cu peste 100 de angajați începe joi

Judecătorii Tribunalului București au dat, miercuri, o decizie favorabilă ANRE în dosarul deschis de una dintre persoanele ale căror contracte de muncă au încetat în cadrul procesului de reorganizare al instituției. Decizia nu e definitivă.

Soluția instanței

„Respinge cererea de ordonanță președințială ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi Asigurări sociale. Pronunțată azi, 28.01.2026, soluția fiind pusă la dispoziția parților prin mijlocirea grefei”, arată soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor.

Potrivit informațiilor exclusive ale reporterului Mediafax, este vorba de o persoană care a reclamat că ar fi fost concediată abuziv, dat fiind că avea calitatea de avertizor de integritate la nivel instituției.

Angajații au reclamant „violența economică”

În același timp, procesul pe fond, în care 102 angajați și-au dat în judecată angajatorul pentru că le-a redus salariile, are un prim termen de judecată joi, în fața unul complet al secției de Contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

Printre cei peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care au decis să dea în judecată instituția pentru tăierea salariilor conform Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, sunt și câteva familii, soț- soție, care susțin că tăierea salariilor și/sau încadrarea pe poziții inferioare – un adevărat act de „violență economică” – le va crea mari probleme financiare, de la plata ratelor la credite, la cheltuieli medicale și taxe școlare pentru copii, conform documentelor judiciare consultate în exclusivitate de reporterul Mediafax, publicate acum două săptămâni.

Angajații, care sunt încadrați atât pe poziții de specialitate, cât și de suport, reclamă că, prin această măsură, vor rămâne în urmă cu noutățile de pe dinamic piață a energiei și vor rata oportunități viitoare de angajare.

Sunt 102 de angajați ai ANRE care au depus, joia trecută, o acțiune în instanță pentru suspendare executării ordinelor prin care sau redus salariile din instituție, începând cu 1 ianuarie, ca urmare a reorganizării impuse prin Legea nr. 145/2025

Aceasta vizează atât ANRE, cât și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit deciziei conducerii ANRE, toți salariații au avut tăiate salariile cu 30% – inclusiv la nivel de conducere – și 14 salariați au fost concediați la nivelul întregului aparat al ANRE, dintre care nouă cu preaviz și cinci, cu acordul părților, conform informațiilor Mediafax.

Legea citată, care prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM fusese atacată la Curtea Constituțională a României și ulterior declarată constituțională, în septembrie.