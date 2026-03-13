Wall Street a avertizat astăzi că prețurile petrolului vor crește brusc. Războiul SUA din Iran și închiderea prelungită a Strâmtorii Ormuz sufocă pur și simplu exporturile din Orientul Mijlociu, pe o perioadă îndelungată.

Traderii și analiștii au declarat vineri, pentru Financial Times, că există puține semne ale unei rezolvări rapide a conflictului, care a tulburat piețele și a dus prețul țițeiului Brent peste 100 de dolari pe baril.

Criza ofertei va lăsa în curând piața cu lipsă de combustibili pentru transport și alte produse, au adăugat ei, pe măsură ce criza se extinde în economia în general.

Ce crede JPMorgan

Natasha Kaneva, analistă la JPMorgan, a declarat într-o notă: „Până la sfârșitul săptămânii viitoare, ne așteptăm ca reducerile ofertei de țiței să se apropie de 12 milioane de barili pe zi, ceea ce face ca deficitul să fie foarte vizibil pe piețe.

„Piața se confruntă cu o penurie acută de produse — motorină, combustibil pentru avioane, [gaz petrolier lichefiat] și naftă — care nu pot fi consumate pur și simplu pentru că nu sunt disponibile.”

RBC Capital Markets: Prețul petrolului va depăși nivelul atins de războiul din Ucraina

RBC Capital Markets a declarat că se așteaptă ca prețurile petrolului să depășească recordul de 128 de dolari atins la doar câteva săptămâni după ce Rusia a lansat războiul împotriva Ucrainei în 2022 și să depășească recordul din 2008 de aproximativ 147 de dolari.

„Revizuim durata estimată a războiului din Iran și impactul concomitent asupra prețului petrolului”, a declarat Helima Croft, șefa departamentului de mărfuri globale al RBC. Conflictul ar putea dura „până în primăvară”, a adăugat ea.

Goldman Sachs: fluxul a scăzut de la 19 milioane de barili/ zi, la 600.000

Goldman Sachs estimează că fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut la 600.000 de barili pe zi, față de nivelurile normale de peste 19 milioane de barili – aproape de producția totală de petrol a SUA.

Toate avertismentele vin în contextul în care războiul intră în a treia săptămână, președintele american Donald Trump declarând că Washingtonul are „muniție nelimitată” și că ar putea continua să lupte împotriva Iranului „pentru totdeauna”.

„Ar putea fi mult mai rău decât este acum”. În 2 săptămâni, prețul petrolului a crescut cu 40%

Un atac cu drone iraniene, vineri, a provocat haos în districtul financiar al Dubaiului, în timp ce țările europene au încercat să deschidă negocieri cu Teheranul pentru a relua fluxurile prin strâmtoare.

„Închiderea Strâmtorii Ormuz ar trebui să fie apocalipsa petrolului”, a spus Jim Krane de la Institutul Baker al Universității Rice. „Ar putea fi mult mai rău decât este acum.”

Prețul petrolului Brent, referința internațională a petrolului, a crescut cu aproximativ 40% de când Trump a început războiul.

Prețurile la orice, de la combustibilul pentru avioane la motorină, au crescut vertiginos în Asia, Europa și America de Nord.

Prețurile benzinei din SUA au atins 3,63 dolari pe galon vineri, apropiindu-se de pragul crucial de 4 dolari, după 13 zile consecutive de creșteri.

JPMorgan a declarat că piața petrolului resimte impactul fizic al întreruperii aprovizionării cauzate de închiderea strâmtorii, în ciuda eforturilor depuse de Washington și aliații săi pentru a preveni o criză dăunătoare din punct de vedere economic.

Fostul consilier al lui Biden: „Noul lider suprem nu pare dispus să negocieze până nu obține un preț mai mare”

Administrația Trump a încercat să calmeze piețele propunând escorte navale și dând asigurări pentru petrolierele care navighează prin strâmtoare. SUA au eliminat și sancțiunile asupra petrolului rusesc și au eliberat o cantitate record de țiței din rezervele strategice.

Însă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a emis joi un mesaj sfidător, declarând că armata națională va menține strâmtoarea închisă, în încercarea sa de a-și consolida poziția împotriva SUA și Israelului.

Teheranul a avertizat lumea să se pregătească pentru petrol la 200 de dolari.

„Noul lider suprem nu pare să fie dispus să negocieze până nu obține un preț mai mare pentru a restabili descurajarea”, a declarat Daleep Singh, care a ocupat funcția de consilier adjunct pentru securitate națională pe probleme de economie internațională în administrația lui Joe Biden.

Țările din Asia sunt printre cele mai afectate de întreruperile de aprovizionare, deoarece se bazează pe energie și alte importuri prin strâmtoare.

Australia a declarat vineri că va elibera rezervele interne de combustibil pentru a contracara orice penurie de aprovizionare și cumpărăturile panicate.

„Prețurile mai mari la energie vor începe să afecteze comportamentul consumatorilor”, a declarat Ben Cahill, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Oamenii vor renunța inclusiv la unele călătorii, fie pe calea aerului, fie pe șosea”, spune el.