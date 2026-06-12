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Etapele finale ale scoaterii la suprafață a remorcherului Astana din Portul Midia, amânate până săptămâna viitoare

Midia Marine Terminal a informat, vineri, că etapele finale ale operațiunii de scoatere a remorcherului Astana, scufundat în Portul Midia, au fost amânate până săptămâna viitoare.
Etapele finale ale scoaterii la suprafață a remorcherului Astana din Portul Midia, amânate până săptămâna viitoare
Sursă foto: ZIUA de Constanța
Daiana Rob
12 iun. 2026, 17:06, Economic
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„ARAS Salvage, contractorul responsabil de operațiunea de ranfluare, a anunțat amânarea pentru săptămâna viitoare a etapelor finale ale recuperării remorcherului, în acord cu stadiul lucrărilor și cu condițiile meteorologice prognozate pentru acest sfârșit de săptămână”, anunță Midia Maritime Terminal.

Practic, operațiunile de scoatere a remorcherului scufundat în Portul Midia la o adâncime de 26 de metri, vor continua să se desfășoare în două etape distincte: etapa subacvatică și etapa de suprafață.

„Etapa subacvatică constă în finalizarea lucrărilor de pregătire pentru ranfluare, inclusiv instalarea lanțurilor de ridicare, repoziționarea navei și eliberarea acesteia din sedimentul marin, iar etapa de suprafață include ridicarea propriu-zisă a remorcherului, asigurarea flotabilității, evacuarea controlată a apei din interiorul navei și transferul acesteia către portul Midia, în vederea acostării în condiții de siguranță”, precizează Midia Marine Terminal.

Compania mai transmite că, potrivit ARAS Salvage – operatorul responsabil pentru scoaterea la suprafață și punerea în starea de plutire a navei scufundate – că activitățile subacvatice de pregătire a remorcherului sunt în curs de finalizare.

Pregătirea pentru ridicarea remorcherului, în curs de finalizare

„Potrivit ARAS Salvage sunt în curs de finalizare activitățile subacvatice de pregătire pentru ridicarea remorcherului, respectiv instalarea tuturor lanțurilor de ridicare, care vor contribui la degajarea și eliberarea acestuia din mâlul de pe fundul mării, precum și repoziționarea acestuia. Castelul navei va fi securizat și sigilat pentru a permite efectuarea cercetărilor și analizelor detaliate necesare în cadrul investigațiilor legale și tehnice care vor continua după aducerea remorcherului la cheu”, anunță Midia Marine Terminal.

Compania mai afirmă că firma contractoare din Turcia, ARAS Salvage este responsabilă în mod direct de întreaga acțiune de ranfluare a remorcherului, asumându-și integral coordonarea, execuția lucrărilor și calendarul de implementare.

Potrivit companiei, toți pașii intervenției sunt monitorizați și analizați de autoritățile competente. Compania mai afirmă că estimările de timp comunicate în cadrul operațiunii au un caracter orientativ și depind de evoluția operațiunii aflate în desfășurare, condițiile de vreme, dar și confirmarea îndeplinirii condițiilor de siguranță pentru fiecare etapă a intervenției.

Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Portul Midia în luna martie, în timpul unor manevre de descărcare pentru un tanc petrolier.

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