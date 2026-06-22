Midia Marine Terminal: Au fost găsiți și recuperați toți cei cinci marinari dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana

După încheierea oficială a operațiunilor de căutare la bordul remorcherului, MMT a continuat neîntrerupt eforturile pentru găsirea colegului rămas dispărut.

Remorcherul Astana, în care se aflau cinci persoane, s-a scufundat în dimineața zilei de 18 martie. Forțele Navale Române au anunțat că au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia, la 26 de metri adâncime.

Pe 22 mai, Midia Marine Terminal a anunțat că ARAS Salvage a obținut avizele necesare și a primit aprobarea pentru planul de scoatere la suprafață a remorcherului Astana, scufundat în Portul Midia.

„Deși șansele erau extrem de reduse, toate echipele implicate s-au concentrat pe un singur obiectiv: să îl aducă acasă. În baza scanărilor subacvatice realizate de contractor în ultimele zile, scafandrii au reușit să îl localizeze în zona în care s-a scufundat remorcherul”, a transmit echipa MMT.

Ca urmare a eforturilor susținute, la acest moment toți cei cinci colegi implicați în acest tragic incident au fost recuperați și redați familiilor lor. Doi dintre ei au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit luni.

„Dorim să mulțumim autorităților și contractorului ARAS Salvage pentru profesionalismul, colaborarea și sprijinul oferite pe parcursul acestor zile dificile. Remorcherul rămâne în Dana 1 a Portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă. MMT va continua să acorde tot sprijinul necesar pentru investigația în curs și pentru clarificarea circumstanțelor acestui tragic eveniment”, au transmis reprezentanții MMT.

Sistemul este proiectat să reziste unei „furtuni de 100 de ani”

Midia Marine Terminal (MMT) este un operator specializat de infrastructură logistică maritimă, care furnizează servicii integrate pentru manipularea țițeiului și a produselor petroliere în regiunea Mării Negre. Înființată în 2007, compania a preluat în administrare danele din portul Midia, arată datele companiei.

Compania operează un sistem complex de terminal offshore de tip Single Point Mooring (SPM), amplasat la aproximativ 8,6 kilometri în largul Mării Negre, în zona Portului Midia. Acest terminal permite transferul direct de țiței între nave de mare capacitate (între 60.000 și 165.000 TDW) și facilități de stocare onshore, printr-un sistem de conducte submarine și terestre cu o lungime totală de peste 10 kilometri.

Potrivit datelor oficiale, cu o capacitate tehnică de până la 24 de milioane de tone anual și un debit operațional de până la 7.000 m³/oră, terminalul offshore asigură descărcarea eficientă a navelor de mare tonaj într-un interval de aproximativ 24–36 de ore. Sistemul este proiectat pentru operare în condiții maritime dificile, fiind construit să reziste unor scenarii extreme, inclusiv condiții echivalente unei „furtuni de 100 de ani”.

„Le transmitem încă o dată familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune și solidaritate. Totodată, subliniem că acești cinci oameni au fost mai mult decât membri ai echipei noastre. Au fost prieteni, profesioniști dedicați și oameni alături de care am împărtășit ani de muncă, provocări și reușite. Le vom păstra vie amintirea. Dumnezeu să îi odihnească în pace”, au conchis oficialii MMT.