Remorcherul Astana, scufundat în Portul Midia va fi scos la suprafață

Midia Marine Terminal a anunțat, vineri că ARAS Salvage a obținut avizele necesare și a primit aprobarea pentru planul de scoatere la suprafață a remorcherului Astana, scufundat în Portul Midia.
Sursă foto: ZIUA de Constanța
Daiana Rob
22 mai 2026, 13:18, Social
Contractorul, ARAS Salvage, a început operațiunile preliminare pentru recuperarea remorcherului scufundat, potrivit comunicatului publicat de Midia Marine Terminal. 

Operațiunile includ stabilirea perimetrului de lucru, adoptarea măsurilor de siguranță și protecția mediului, poziționarea navei multirol „Yogi” și mobilizarea echipelor de scafandri specializați și certificați pentru operațiuni de mare adâncime.

Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Portul Midia, în timpul unor manevre de descărcare pentru un tanc petrolier. Atunci, remorcherul s-a scufundat în apă, ajungând la o adâncime de 26 de metri.

După scufundarea remorcherului, echipele de specialiști maritimi au realizat o serie de inspecții tehnice ale navei, atât pentru extragerea lichidelor aflate la bord, cât și pentru o analiză detaliată a poziției navei. 

Potrivit Midia Terminal, dacă pe parcursul operațiunii vor fi identificate soluții tehnice viabile, nu este exclusă posibilitatea accesării interiorului navei. Orice acțiune de căutare va fi realizată exclusiv dacă situația concretă va permite derularea intervențiilor în deplină siguranță pentru scafandri.

Ulterior lucrărilor preliminare, echipele de scafandri ale ARAS Salvage vor efectua operațiunea de extragere a lichidelor din interiorul navei, urmând ca acestea să fie transferate pe nava suport multirol „Yogi”.

Etapa de extragere a lichidelor și de transfer pe nava multirol va dura între 5 și 7 zile, potrivit planului aprobat de autorități.

Suplimentar, la suprafața apei au fost amplasate baraje plutitoare pentru prevenirea poluării.

„Menționăm că toate acțiunile realizate de scafandri sunt supuse avizării autorităților competente și trebuie să decurgă în conformitate cu procedurile în vigoare”, potrivit Midia Terminal. 

