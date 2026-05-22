Panică într-o școală din Hunedoara după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen

Un elev a folosit un spray iritant-lacrimogen pe holul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Petroșani, provocând evacuarea a 77 de persoane și trimiterea a opt copii la Urgențe.
Luiza Moldovan
22 mai 2026, 14:26, Social
Vineri, un elev a pulverizat un spray iritant-lacrimogen pe holul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Petroșani, județul Hunedoara, declanșând o intervenție de urgență de amploare.

În total, 77 de persoane, elevi și adulți, au fost evacuate din clădire, iar zece dintre copii au necesitat asistență medicală la fața locului, potrivit ISU Hunedoara.

La sosirea echipajelor, 20 de persoane se autoevacuaseră deja. Alte 57 au fost scoase din clădire cu ajutorul salvatorilor.

Opt copii au ajuns la spital

ISU Hunedoara a trimis la fața locului trei ambulanțe SMURD, o autospecială de intervenție și o Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM), la care s-au adăugat două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Opt copii cu vârste între 7 și 15 ani au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Petroșani pentru reevaluare pediatrică, prezentând simptome ușoare: iritații nazale și tuse.

Alți doi elevi au primit îngrijiri medicale direct la școală, fără a fi necesară spitalizarea.

Poliția a preluat cercetările.

Potrivit IPJ Hunedoara, din primele verificări reiese faptul că un elev ar fi folosit spray-ul în mod deliberat pe holul școlii.

Acesta a fost condus la sediul Poliției Municipiului Petroșani, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

