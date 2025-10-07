Un elev din Buftea a folosit spray lacrimogen în clasă. Trei colegi și doi profesori au fost afectați

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, evenimentul a avut loc marți, în jurul orei 10:00. Un elev în vârstă de 18 ani a pulverizat spray lacrimogen în interiorul școlii, afectând mai multe persoane aflate în apropiere.

„La fața locului s-au deplasat în scurt timp polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În cauză este vorba despre un tânăr de 18 ani, elev al unității de învățământ”, a transmis Compartimentul Relații Publice al IPJ Ilfov.

În urma incidentului, trei elevi, cu vârste între 15 și 16 ani, și două cadre didactice, de 52 și 56 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.