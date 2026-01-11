Prima pagină » Știrile zilei » Directorul CNAIR: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier”

Directorul CNAIR: „Prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier”

Cristian Pistol, directorul general CNAIR, a anunțat că nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale din cauza fenomenelor meteo, dar a punctat că siguranța rutieră este o prioritate.
Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 14:00, Social

„Nu am avut și nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale, din cauza fenomenelor meteorologice in ultimele 12 ore. Însă prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”, notează Pistol într-o postare publicată pe Facebook. 

Acesta a anunțat că a transmis o directivă clară echipelor din teritoriu, solicitând intervenții inclusiv preventive.

„Dacă viscolul reduce drastic vizibilitatea sau riscul de blocaj este iminent, închideți temporar sectorul de drum, interveniți în forță și redeschideți doar când este sigur”, spune directorul CNAIR. 

Cristian Pistol a mai anunțat că aproximativ 1.000 de utilaje acționează permanent pentru deszăpezirea carosabilului și combaterea poleiului, iar peste 5.000 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate. 

Pistol s-a adresat și șoferilor: „Dacă nu aveți o urgență majoră, vă recomand să amânați deplasările în zonele vizate de coduri meteo. Vremea este extremă, iar acasă sunteți în siguranță. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați starea traseului și asigurați-vă că aveți autovehiculul echipat de iarnă”. 

 

