MAE: Două zboruri programate din Dubai spre București, operate în această seară

MAE anunță că două zboruri sunt programate astăzi, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București. Cele două curse vor fi operate de FlyDubai.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor”, menționează MAE, subliniind că persoanele care au primit astfel de bilete să confirme cu linia aeriană că zborurile nu sunt anulate.

„Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, este mesajul transmis de MAE.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că siguranța fizică a cetățenilor români din regiune nu este în pericol iminent.

Miercuri, un zbor de repatriere asistată din Egipt aduce 174 de pasageri în România, printre care și doi cetățeni ai Republicii Moldova.

Grupul a fost evacuat din Israel prin punctul de trecere Taba spre Egipt. Operațiunea a fost sprijinită de ambasada de la Cairo, consulatul general din Haifa și oficiul de la Ramalla. Șase români, repatriați din Iordania prin zbor slovac.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al MAE a mai precizat miercuri faptul că autoritățile analizează mai multe scenarii pentru repatrierea sau evacuarea cetățenilor români aflați în statele din Golf și Orientul Mijlociu, însă demersurile sunt îngreunate de volatilitatea situației de securitate din regiune.

Recomandări pentru cei cu bilete de avion și cei fără bilet

Recomandarea MAE este ca românii care au bilete de avion să rămână în contact permanent cu companiile aeriene, întrucât, atât timp cât există zboruri comerciale programate, șansele de reprogramare sunt mai mari.

„Recomandarea noastră este să rămână acolo unde suntem siguranța. Și depinde și de ce categorii vorbim. Sunt cetățeni care nu au bilete de avion , deci nu vor fi reprogramați, pentru că nu sunt clienții unei linii aeriene care să-i aibă în vedere pentru reprogramare. Deci pentru ei e o situație particulară. Pentru cei care au bilete, recomandarea fermă este să discute în continuare cu linia aeriene, pentru că atât timp cât sunt zboruri, au mai mari șanse să prindă aceste zboruri”, a mai spus Țărnea.