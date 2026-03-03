Oana Țoiu, în vizită oficială la Varșovia de Ziua Solidarității româno-polone

„Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află marți, 3 martie 2026, în vizită oficială la Varșovia, la invitația viceprim-ministrului și ministru al afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-polone (instituită în România prin Legea nr. 85 din 11 aprilie 2023). Vizita include o agendă de lucru axată pe securitate și negocierile fondurilor europene”, se arată în comunicatul de presă emis marți de MAE.

Ministerul a mai anunțat că vizita a fost restrânsă la ziua de marți, deși aceasta era planificată să se desfășoare până joi. Deciza de scurtare a vizitei a venit ca urmare a războiului început în Orientul Mijlociu după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului.

Pe agenda întâlnirii se află consultări politice bilaterale cu omologul polonez. Cei doi oficiali vor discuta teme precum cooperarea bilaterală, provocările internaționale, evoluțiile de securitate și negocierile privind fondurile europene alocate României și Poloniei în următorul buget multianual al Uniunii Europene.

Șefa diplomației de la București a transmis: „Prieteniile se întăresc în momente dificile. Avem, România și Polonia, primul parteneriat strategic de securitate din Europa, semnat în 1921 și astăzi colaborarea noastră este esențială pentru ca prioritățile regiunii noastre să fie în centrul politicilor europene, pentru colaborarea transatlantică și securitatea pe flancul estic. Astăzi marcăm prietenia și reziliența extraordinară a popoarelor noastre în tranziția de trei decenii”.