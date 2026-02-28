Celulă de criză la MAE. Nu există cetățeni români răniți în Orientul Mijlociu și solicitări de repatriere din Iran

Reprezentanții MAE au anunțat că s-a încheiat sesiunea Celulei de Criză, cu participarea prim-ministrului. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite, a explicat MAE.

„Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii. Nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran”, a transmis MAE.

Ministerul are o serie de recomandări pentru cetățenii români privitoare la situația din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și impactul acestora la nivel regional și global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian. De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale”, a mai anunțat MAE.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la „6/9 – Evitați călătoriile neesențiale!” pentru următoarele state: Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite. MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este „8/9 – Evitați orice călătorie!”, iar pentru Iran „9/9 – Părăsiți imediat țara!”.