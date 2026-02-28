Misiune de salvare în Munții Apuseni. Doi turiști francezi au rămas blocați pe o stâncă

Francezii au fost salvați de jandarmii montani clujeni din cadrul Postului de Jandarmi Călățele-Fântânele și de salvamontiștii de la Salvamont Vlădeasa.

„Sâmbătă, 28 februarie, în jurul orei 15:00, în urma unui apel la SNUAU 112, un turist a anunțat că alți doi turiști sunt blocați deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei din județul Cluj. Dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj a preluat apelul de

urgență și a direcționat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Călățele- Fântânele spre zona indicată. Jandarmii clujeni au luat legătura cu salvamontiștii de la Salvamont Vlădeasa și împreună și-au coordonat eforturile pentru salvarea celor doi turiști”, au transmis cei de la IJJ Cluj.

După coborârea turiștilor de pe peretele de stâncă, aceștia au fost duși cu autospeciala jandarmilor până la locul unde își parcaseră mașina.

Misiunea de salvare a durat aproximativ o oră, iar turiștii francezi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.