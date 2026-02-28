Prima pagină » Știri externe » Israelul lansează cel mai amplu raid aerian din istoria sa împotriva Iranului

Israelul afirmă că a desfășurat cel mai amplu raid aerian din istoria forțelor sale aeriene împotriva Iranului, vizând 500 de obiective și degradând sisteme de rachete și apărare antiaeriană.
28 feb. 2026, 20:44, Social

Israelul a desfășurat ceea ce descrie drept cea mai mare operațiune aeriană din istoria forțelor sale aeriene. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că aproximativ 200 de avioane de luptă au participat la lovituri coordonate pe teritoriul Iranului, scrie BBC.

Potrivit armatei, operațiunea a vizat sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană din vestul și centrul Iranului.

Sute de muniții lansate asupra a 500 de ținte

IDF a precizat că avioanele au lansat sute de muniții asupra a aproximativ 500 de obiective. Printre ținte s-ar fi aflat lansatoare de rachete balistice și instalații de apărare antiaeriană. Armata a descris atacul drept un val masiv și simultan de lovituri.

Oficialii au declarat că operațiunea a afectat grav capacitățile ofensive ale Iranului. Aceștia susțin că loviturile au redus capacitatea Teheranului de a lansa rachete balistice către Israel. Forțele aeriene au caracterizat misiunea drept „cel mai amplu survol militar” din istoria lor.

Extinderea superiorității aeriene asupra Iranului

Oficialii israelieni au afirmat că distrugerea sistemelor de apărare aeriană a permis extinderea superiorității aeriene. IDF a declarat că aeronavele sale continuă să opereze în spațiul aerian iranian. Până în prezent, nu a fost publicată o verificare independentă a pagubelor.

Operațiunea marchează o escaladare semnificativă a confruntării dintre Israel și Iran. Tensiunile regionale rămân ridicate, în condițiile în care ambele părți semnalează disponibilitatea pentru noi acțiuni. Analiștii militari avertizează că loviturile continue ar putea extinde conflictul în întregul Orient Mijlociu.

Amploarea operațiunii subliniază intenția Israelului de a slăbi infrastructura de rachete a Iranului. Sunt așteptate noi evoluții pe măsură ce ambele guverne evaluează impactul atacului.

