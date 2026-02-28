Prima pagină » Știri externe » Unde a lansat Iranul rachete în urma atacurilor SUA-Israel?

Unde a lansat Iranul rachete în urma atacurilor SUA-Israel?

Iranul a lansat rachete asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și asupra Israelului, după atacurile aeriene americano-israeliene asupra unor ținte iraniene.
Bianca Popa
28 feb. 2026, 15:23, Politic

Iranul a declanșat lovituri represalii cu rachete în Orientul Mijlociu, după ce forțele SUA și Israel au vizat obiective militare și guvernamentale iraniene, scrie CNN.

Explozii au fost raportate în mai multe state din Golf, în timp ce sistemele de apărare aeriană au încercat să intercepteze proiectilele.

Teheranul a declarat că atacurile au vizat instalații militare americane și teritoriul israelian.

Baze americane vizate în statele din Golf

Potrivit Gardienilor Revoluției Islamice, mai multe baze americane au fost lovite. Printre acestea se numără baza aeriană Al-Udeid din Qatar și baza aeriană Al-Salem din Kuweit. Baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite ar fi fost, de asemenea, vizată.

Mass-media de stat iraniană a relatat că o instalație navală americană din Bahrain a fost atacată. De asemenea, baza aeriană Muwaffaq Al-Salti din Iordania a fost menționată printre ținte. O bază militară americană din nordul Irakului a fost inclusă în lovituri.

Amploarea pagubelor rămâne neclară.

Salve de rachete către Israel

Iranul a declarat că a lansat „zeci” de rachete balistice către Israel. Nour News, publicație afiliată Gardienilor Revoluției, a raportat atacuri coordonate. Sistemele israeliene de apărare antirachetă au fost activate pentru a intercepta proiectilele.

În unele zone au fost raportate restricții ale spațiului aerian. Forțele de securitate din regiunea Golfului rămân în stare de alertă ridicată.

Represaliile marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor regionale. Eventualele răspunsuri militare suplimentare ar putea modela următoarea etapă a conflictului.

