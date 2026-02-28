Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene

O coloană de fum a fost observată în apropierea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, potrivit unei fotografii trimise BBC de un martor ocular. Imaginea a apărut în contextul în care presa de stat iraniană a relatat că a fost lansat un atac asupra Dubaiului.

Nu este clar ce ținte ar fi vizat Iranul. Emiratele Arabe Unite găzduiesc o prezență militară americană, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea regională.

Potrivit agenției Emirates News Agency, citată de Reuters, Ministerul Apărării din EAU a anunțat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre eventuale pagube sau victime.

Situația rămâne în evoluție, pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Golfului.