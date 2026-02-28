Prima pagină » Social » Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi

Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi

Un tânăr a fost salvat, sâmbătă, de jandarmii montani după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu, s-a blocat în stratul consistent de zăpadă și nu mai știa unde se află.
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista
Miruță: „România nu e o țară săracă, e o țară sărăcită”. Ce spune ministrul Apărării despre armata voluntară și pensiile militarilor
Miruță: „România nu e o țară săracă, e o țară sărăcită”. Ce spune ministrul Apărării despre armata voluntară și pensiile militarilor
Primarul Sectorului 4 promite că returnează diferențele de impozit: „Asta este cel mai important lucru”
Primarul Sectorului 4 promite că returnează diferențele de impozit: „Asta este cel mai important lucru”
Fritz, la congresul USR: „Cadourile electorale plătite din datorii nu sunt politică socială, ci strategie de supraviețuire”
Fritz, la congresul USR: „Cadourile electorale plătite din datorii nu sunt politică socială, ci strategie de supraviețuire”
Alexandra-Valentina Dumitru
28 feb. 2026, 17:06, Social

Intervenția a avut loc în jurul orei 15:10, după ce prietena acestuia, aflată în zona pârtiei, a sesizat jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag.

Până la sosirea echipajului, în zonă a ajuns o persoană care practica schi de tură și care a rămas alături de tânăr pentru a-i acorda sprijin, anunță Jandarmeria Alba.

Jandarmii s-au deplasat în perimetrul cunoscut sub denumirea „Puru”, din comuna Săsciori, folosind echipamente specifice intervențiilor în condiții de iarnă și teren dificil.

Din verificări a rezultat că tânărul a urcat cu un snowmobil până în zona Vârfului lui Pătru, iar ulterior a încercat să coboare cu snowboardul în afara domeniului schiabil, rămânând înzăpezit din cauza stratului consistent de zăpadă.

Pentru a facilita deplasarea în siguranță, jandarmii i-au pus la dispoziție rachete de zăpadă, reușind recuperarea și readucerea acestuia în zona sigură. Tânărul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc practicanților sporturilor de iarnă să nu părăsească domeniile schiabile amenajate, să verifice condițiile meteo și starea zăpezii și să evite zonele izolate sau nemarcate.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor