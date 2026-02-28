Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi

Intervenția a avut loc în jurul orei 15:10, după ce prietena acestuia, aflată în zona pârtiei, a sesizat jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag.

Până la sosirea echipajului, în zonă a ajuns o persoană care practica schi de tură și care a rămas alături de tânăr pentru a-i acorda sprijin, anunță Jandarmeria Alba.

Jandarmii s-au deplasat în perimetrul cunoscut sub denumirea „Puru”, din comuna Săsciori, folosind echipamente specifice intervențiilor în condiții de iarnă și teren dificil.

Din verificări a rezultat că tânărul a urcat cu un snowmobil până în zona Vârfului lui Pătru, iar ulterior a încercat să coboare cu snowboardul în afara domeniului schiabil, rămânând înzăpezit din cauza stratului consistent de zăpadă.

Pentru a facilita deplasarea în siguranță, jandarmii i-au pus la dispoziție rachete de zăpadă, reușind recuperarea și readucerea acestuia în zona sigură. Tânărul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc practicanților sporturilor de iarnă să nu părăsească domeniile schiabile amenajate, să verifice condițiile meteo și starea zăpezii și să evite zonele izolate sau nemarcate.