12 zboruri anulate de pe Aeroportul Otopeni

Aeroportul Internațional Henri Coandă București se confruntă cu anulări multiple de zboruri, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Potrivit reprezentanților CN Aeroporturi București, până în acest moment au fost anulate 12 zboruri. Este vorba despre curse către Tel Aviv, Dubai și Abu Dhabi, atât sosiri, cât și plecări.

Grup operativ pentru monitorizarea situației

Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al CN Aeroporturi București, a anunțat că la nivelul aeroportului a fost constituit un grup de monitorizare și intervenție operativă.

Scopul acestuia este de a avea o imagine în timp real asupra zborurilor aflate în aer sau la sol și asupra pasagerilor afectați.

Toate structurile aeroportuare sunt mobilizate pentru a oferi sprijin companiilor aeriene și călătorilor.

Reprezentanții aeroportului au precizat că, până în prezent, nu au fost înregistrate incidente sau situații de urgență.

Autoritățile subliniază că anulările au fost decise din motive de siguranță.

Peste 1.500 de pasageri afectați

Estimările arată că aproximativ 1.500 de pasageri sunt afectați de anulările de până acum. Numărul ar putea crește în funcție de evoluția situației din regiune. Zborurile anulate vizează în special destinații din Orientul Mijlociu.

Companiile aeriene și agențiile de turism s-au mobilizat pentru a gestiona situația. Pasagerilor li se oferă opțiuni alternative, inclusiv reprogramarea zborurilor sau cazare, conform regulilor în vigoare.

Autoritățile dau asigurări

Oficialii CN Aeroporturi București transmit că activitatea generală a aeroportului se desfășoară în condiții normale. Pasagerii sunt îndemnați să țină legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate. Monitorizarea situației continuă în regim permanent.