Numărul victimelor din Iran continuă să crească

UPDATE Mesajul Președintelui Iranului după atacul din Minab

Președintele Republicii Islamice Iran, Masoud Pezeshkian, transmite un mesaj cu ocazia martiriului elevilor din Minab.

În numele martirilor și al celor drepți,

Tragedia cutremurătoare de la școala primară Shajareh Tayebeh din orașul Minab și martiriul a zeci de elevi nevinovați în urma atacului nedrept al agresorilor americani și sioniști asupra centrelor civile a durut inimile întregului popor iranian și ale tuturor oamenilor liberi.

Această acțiune sălbatică reprezintă o altă pagină neagră în istoricul numeroaselor crime ale agresorilor acestei țări, care nu va fi niciodată ștearsă din memoria istorică a poporului nostru.

Eu, condamnând ferm această acțiune inumană, transmit condoleanțe familiilor îndurerate, poporului cinstit din Minab și întregului popor iranian și mă consider părtaș la durerea lor profundă.

De asemenea, solicit tuturor centrelor de ajutor, medicale și autorităților responsabile din zonă să mobilizeze toate resursele pentru a acorda prioritate îngrijirii imediate și neîntrerupte a răniților acestui incident și familiilor lor.

Rugându-mă la Dumnezeu Atotputernic pentru înălțarea sufletelor martirilor acestui tragic eveniment, pentru vindecarea grabnică a răniților și pentru răbdare și liniște pentru familiile lor onorate.

Știrea inițială

Oficialii iranieni afirmă că cel puțin 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului. Alte 92 de eleve au fost rănite, iar mai multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit autorităților locale citate de CNN. Atacul raportat a avut loc în comitatul Mindab, sâmbătă, în timpul orelor de curs.

Guvernatorul anunță creșterea numărului de victime

Mohammad Radmehr, guvernatorul comitatului Mindab, a declarat că bilanțul victimelor a crescut pe măsură ce operațiunile de salvare continuă. El a spus că echipele de intervenție caută în continuare supraviețuitori sub ruine. Radmehr a descris scena drept devastatoare, cu familii adunate în fața clădirii avariate.

Ministrul iranian de externe, Abbas Aragghchi, a afirmat că școala a fost lovită „în plină zi”. Într-o postare pe X, el a spus că imobilul era plin de eleve în momentul exploziei. El a condamnat atacul și l-a numit o încălcare a normelor internaționale.

Armata SUA recunoaște rapoartele privind victime civile

Întrebat despre incident, un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a declarat că oficialii analizează rapoartele privind victimele civile. Purtătorul de cuvânt Tim Hawkins a spus că protejarea civililor rămâne o prioritate majoră în timpul operațiunilor în curs. El a adăugat că armata tratează cu seriozitate astfel de acuzații și evaluează informațiile disponibile.

Reacțiile internaționale așteaptă clarificări

CNN a solicitat un punct de vedere din partea armatei israeliene cu privire la atacul raportat. Până în prezent, nu a fost emisă nicio confirmare. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor regionale accentuate și al operațiunilor militare în desfășurare.