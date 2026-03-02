Prima pagină » Știri externe » Premierul polonez a făcut anunțul: Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni cu privire la „descurajarea nucleară avansată”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat luni că Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni apropiați cu privire la un program avansat de descurajare nucleară. Comentariile sale vin la puțin timp după ce Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a avioanelor sale dotate cu arme atomice în țările partenere.
Polonia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni apropiați cu privire la un program avansat de descurajare nucleară, a anunțat, luni, premierul polonez Donald Tusk.

„Polonia poartă discuții cu Franța și cu un grup de aliați europeni apropiați cu privire la programul de descurajare nucleară avansată. Ne înarmăm împreună cu prietenii noștri, astfel încât dușmanii noștri să nu îndrăznească niciodată să ne atace”, a scris Tusk într-o postare pe X.

Afirmațiile premierului polonez vine la puțin timp după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Președintele francez a precizat, într-un discurs ținut la o bază submarină din Bretania, că au început deja discuții cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, notează TVP World.

Liderii europeni și-au exprimat tot mai des îndoielile cu privire la angajamentele SUA de a contribui la apărarea Europei în cadrul așa-numitei „umbrele nucleare”, o politică menită de mult timp să asigure că aliații — în special membrii NATO — ar fi protejați de forțele nucleare americane în cazul unei amenințări.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.

