Macron va vizita o bază nucleară ultrasecretă, în contextul îngrijorărilor unor europeni cu privire la garanțiile nucleare americane

Președintele francez Emmanuel Macron , persoana care are puterea de a debloca arsenalul nuclear al Franței, va oferi luni o actualizare a gândirii franceze cu privire la potențiala utilizare a focoaselor nucleare transportate pe submarine și avioane, dacă s-ar ajunge vreodată la acest lucru. Aceasta în contextul îngrijorărilor din Europa că războiul rusesc s-ar putea extinde dincolo de Ucraina și al incertitudinii cu privire la statornicia președintelui american Donald Trump ca aliat.
27 feb. 2026, 10:57

Timp de decenii, Europa a trăit sub umbrela protectoare a armelor nucleare americane, staționate pe continent încă de la mijlocul anilor 1950 pentru a descuraja fosta Uniune Sovietică și acum Rusia. În ultima vreme, însă, unii politicieni și analiști din domeniul apărării europeni se întreabă dacă se mai poate conta pe Washington pentru a folosi o astfel de forță, dacă este necesar, potrivit AP.

Fiind singurul membru al Uniunii Europene cu 27 de națiuni dotat cu arme nucleare, întrebările sunt deosebit de pertinente pentru Franța.

Posibilele revizuiri ale politicii de descurajare nucleară a Franței, care vor fi cu siguranță atent calibrate și examinate atât de aliați, cât și de potențialii inamici, ar putea fi printre cele mai importante decizii pe care Macron le va lua în cele 14 luni rămase ca președinte, înainte de alegerile pentru a-și alege succesorul în 2027.

Macron simte nevoia să arate forțele nucleare ale Franței

Faptul că Macron simte nevoia să arate forțele nucleare ale Franței, în ceea ce va fi al doilea discurs principal al comandantului suprem, în care va prezenta postura de descurajare a țării de la alegerea sa din 2017, vorbește despre preocupările sale, exprimate de mai multe ori, cu privire la schimbările geopolitice și tehnologice de apărare care amenință securitatea Franței și a aliaților săi.

Printre cei care își exprimă îndoielile cu privire la fiabilitatea Washingtonului se numără Rasmus Jarlov, președintele Comisiei de Apărare a parlamentului danez.

„Dacă lucrurile ar deveni cu adevărat grave, mă îndoiesc foarte mult că Trump ar risca orașele americane pentru a proteja orașele europene”, a spus el într-un interviu acordat Associated Press. „Nu știm, dar pare foarte riscant să ne bazăm pe protecția americană.”

