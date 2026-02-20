Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon: „Să rămână fiecare acasă și oile vor fi bine păzite”

Scandalul a izbucnit după ce Giorgia Meloni a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, calificând moartea tânărului de 23 de ani, Quentin Deranque, drept „o rană pentru întreaga Europă”. Ea a atribuit responsabilitatea unor „grupuri asociate cu extremismul de stânga” și unui „climat de ură ideologică” ce ar afecta mai multe state, mai arată Euronews.

Reacția lui Macron și răspunsul Palatului Chigi

Emmanuel Macron a respins categoric intervenția șefei guvernului italian, exprimându-și „uimirea” față de faptul că lideri naționaliști, care resping intruziunile în propriile țări, sunt primii care comentează afacerile interne ale altor state. Președintele francez a transmis un mesaj clar: „Să rămână fiecare acasă și oile vor fi bine păzite”, confirmând ulterior că remarca îi era adresată lui Meloni.

La rândul său, Biroul premierului italian s-a declarat „surprins” de reacția lui Macron, insistând că Meloni a exprimat doar condoleanțe și nu a intenționat să se amestece în politica internă a Franței.

Detalii despre incidentul de la Lyon

Quentin Deranque a fost agresat pe 12 februarie, în apropierea unei demonstrații organizate la Sciences Po Lyon. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane cu fețele acoperite l-au lovit și l-au bătut cu picioarele în mod repetat, provocându-i leziuni cerebrale severe. Tânărul a decedat la spital două zile mai târziu.

Procurorii au anunțat că șapte indivizi vor fi acuzați de omor. Printre aceștia se numără și un asistent parlamentar al unui deputat din partidul de stânga La France Insoumise (LFI). Doi dintre suspecți au fost deja inculpați și plasați în arest preventiv. Avocatul asistentului parlamentar a declarat că acesta recunoaște prezența la fața locului și implicarea în violență, dar neagă aplicarea loviturilor fatale.

Cazul a generat un val de controverse în peisajul politic francez. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN) a utilizat incidentul pentru a denunța violența extremismului de stânga, în contextul apropiatelor alegeri municipale din martie și al cursei prezidențiale din 2027. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a solicitat clarificări și eventuale consecințe politice dacă ancheta va dovedi implicarea directă a unor colaboratori LFI. Conducerea partidului de stânga, însă, a exclus suspendarea deputatului vizat.

Comentariul Ministrului de Externe Italian

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a descris asasinarea ca fiind „o chestiune gravă care ne privește pe toți”, făcând o analogie cu „Anni di Piombo”. Aceștia au marcat o perioadă turbulentă din Italia anilor ’60-’80, cu de atentate și asasinate comise de grupări atât de stânga, cât și de dreapta.

Ulterior, Giorgia Meloni a afirmat că Macron i-ar fi interpretat greșit mesajul, subliniind că preocuparea ei viza „riscurile polarizării societății”, și nu intervenția în politica internă a Franței. Între timp, avocatul părinților lui Deranque a lansat un apel la calm și la evitarea exploatării politice a tragediei, condamnând „toate formele de violență politică”.