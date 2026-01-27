Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán convoacă ambasadorul Ucrainei de la Budapesta după acuzațiile de influențare a alegerilor

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat luni Ucraina că ar încerca să influențeze alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Ca urmare, a dispus convocarea ambasadorului ucrainean la Ministerul de Externe, scrie Euronews.
Viktor Orbán, premierul Ungariei. Sursa: Facebook
27 ian. 2026, 06:54, Știri externe

Într-o postare pe rețelele sociale, Orbán a afirmat că lideri politici ucraineni, „inclusiv președintele”, au făcut declarații considerate de el ofensatoare și amenințătoare la adresa Ungariei și a guvernului său. Premierul nu a precizat însă la ce afirmații se referă concret. Potrivit acestuia, serviciile de securitate națională au evaluat situația și au concluzionat că ar fi vorba despre acțiuni coordonate pentru influențarea scrutinului, arată Euronews.

Aceste declarații vin pe fondul intensificării, în ultimul an, a retoricii anti-Ucraina promovate de executivul de la Budapesta. Orbán, aflat la conducere de 16 ani, se confruntă cu cea mai strânsă competiție electorală de până acum. Partidul său Fidesz este devansat în sondaje de opoziție. Fără a prezenta dovezi, premierul l-a acuzat pe adversarul său principal, Péter Magyar, că ar fi convenit cu Kievul răsturnarea guvernului și instalarea unei administrații pro-occidentale.

Ungaria s-a opus constant asistenței financiare și militare acordate Ucrainei de către Uniunea Europeană. De asemenea a anunțat că va bloca orice inițiativă privind aderarea acesteia la blocul comunitar. La începutul lunii, autoritățile au lansat o „petiție națională” prin care solicită cetățenilor să respingă continuarea sprijinului european pentru Kiev.

Săptămâna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski l-a criticat dur pe Orbán. L-a acuzat că „beneficiază de fonduri europene, dar subminează interesele Europei”. Schimbul de replici are loc într-un moment tensionat în regiune. Situația este marcată de conflictul din Ucraina și de divergențe tot mai mari în interiorul Uniunii Europene cu privire la relațiile cu Rusia și ajutorul acordat Kievului.

