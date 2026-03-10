Jurnaliștii The Wall Street Journal arată astăzi că Trump a sugerat în public și le-a spus consilierilor în privat că va susține uciderea tânărului Khamenei dacă acesta se dovedește dispus să cedeze cerințelor SUA, au declarat surse oficiale americane.

După ce a declarat luni că războiul s-ar putea termina în curând, președintele SUA a adăugat: „Am putea merge mai departe și vom merge mai departe”.

În special, Trump ar dori ca Iranul, sub noul lider, să renunțe la programul nuclear. Sursele ziarului au sugerat că operațiunea de eliminare a lui Khamenei ar putea fi efectuată de Israel.

Unii dintre consilierii lui Trump l-au încurajat în ultimele zile să articuleze un plan de scoatere a SUA din război și să susțină că armata și-a atins în mare măsură obiectivele, potrivit unor surse.

Deși mulți din baza conservatoare a președintelui susțin încă operațiunea inițială, unii dintre consilierii președintelui și-au exprimat în privat îngrijorarea că un război mai lung ar putea epuiza acest sprijin.

Trump a fost informat despre sondajele nefavorabile legate de război, au declarat sursele.

Sondajele publice publicate în ultimele zile arată că majoritatea americanilor se opun războiului. „Marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor, iar asta este ceea ce președintele Trump va realiza”, a spus Leavitt.

Unii dintre consilierii lui Trump au urmărit cu îngrijorare cum prețurile petrolului au crescut la peste 100 de dolari pe baril.

De asemenea, au primit telefoane în legătură cu alegerile de la jumătatea mandatului din partea unor republicani nervoși, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Echipa lui Trump a ajuns la concluzia din ultimele zile că are nevoie de un plan de comunicare mai agresiv pentru a convinge publicul despre război, deoarece mulți americani se confruntă cu creșterea prețurilor la benzină, au declarat sursele.