Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu

Lunea trecută, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat pe președintele SUA, Donald Trump să-i ofere un „pont de primă mână”: liderul suprem al Iranului și principalii săi consilieri urmau să se întâlnească într-un singur loc din Teheran sâmbătă dimineață, dezvăluie în exclusivitate Axios.

Telefonul din 23 februarie

„Ar putea fi uciși cu toții într-un singur atac aerian devastator” , i-a spus Netanyahu lui Trump și echipei sale, potrivit a trei surse informate despre discuție.

Apelul din 23 februarie — purtat în Situation Room a Casei Albe și neraportat până acum — a fost un moment crucial care a pus în mișcare războiul din Iran.

Ayatollahul Ali Khamenei și cercul său apropiat erau ținte „irezistibile” ale unor oportunități pe care nici Trump, nici Netanyahu nu au vrut să le rateze.

Trump înclina să atace Iranul, înainte de a afla noile informații despre Khamenei. Ceea ce nu decisese era când. Dar…a sunat Netanyahu.

Trump și Netanyahu au discutat la telefon de 15 ori în 2 luni

Apelul telefonic din 23 februarie a făcut parte dintr-un interval de luni de coordonare intensă între cei doi lideri, care s-au întâlnit de două ori și au vorbit telefonic de 15 ori în cele două luni premergătoare războiului, potrivit oficialilor americani și israelieni, dezvăluie Axios.

SUA și Israelul luaseră în considerare atacul cu o săptămână mai devreme decât sâmbătă, dar l-au amânat de mai multe ori: din motive de informații, situația operațiunilor din teren, inclusiv vremea nefavorabilă.

CIA a confirmat informațiile lui Netanyahu. Trump a evitat să pomenească Iranul la discursul despre starea națiunii ca să nu pună în gardă Iranul

O verificare inițială a CIA, efectuată la indicațiile lui Trump, a confirmat informațiile despre Khamenei adunate de serviciile de informații militare israeliene.

Pregătirile s-au accelerat când Trump i-a spus lui Netanyahu că va lua în considerare să meargă mai departe singur. În noapte următoare, Trump urma să țină discursul despre starea națiunii.

Oficialii americani au declarat pentru Axios că Trump a luat o „decizie deliberată” de a nu se concentra excesiv asupra Iranului pentru a nu-l speria pe ayatollah și a-l împinge în clandestinitate înainte de executarea atacului.

Până joi, CIA „confirmase pe deplin că acești oameni urmau să fie cu toții împreună și că trebuia să profităm de acest lucru”, a declarat o sursă.

Negocierile eșuau

În aceeași zi, trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au sunat de la Geneva după ore întregi de discuții cu oficiali iranieni și au emis un verdict direct: negocierile nu duceau nicăieri.

„Dacă decideți că vreți să faceți diplomație, vom insista și vom lupta pentru a obține o înțelegere. Dar acești oameni ne-au arătat că nu sunt dispuși să încheie acordul care vă va satisface”, a declarat un oficial american care are cunoștință directă despre apel, conform căruia i s-a spus lui Trump.

Trump era acum convins de două lucruri: informațiile erau solide, iar diplomația era moartă. Vineri, la ora 15:38 EST, a dat ordinul final de atac.

11 ore mai târziu, bombele au căzut asupra Teheranului, Khamenei a fost ucis și războiul a început.

Sursele spun că Trump îl consideră pe Netanyahu un partener apropiat și sincer deschis la sfaturile sale privind Iranul — dar era, de asemenea, hotărât să epuizeze mai întâi diplomația.

„O parte a Situation Room negocia, iar cealaltă parte făcea planuri militare comune” cu Israelul, a declarat un oficial american. „El evalua ambele lucruri tot timpul.”

După criticile aduse SUA că ar fi fost atrase în război de Israel , secretarul de stat Marco Rubio a insistat marți că această operațiune „trebuia să aibă loc oricum” și că a fost pur și simplu „o chestiune de moment”.

„Acest weekend a reprezentat o oportunitate unică de a lua măsuri comune împotriva acestei amenințări”, a declarat el reporterilor de pe Capitol Hill. „Ne-am dorit ca acest lucru să aibă succes maximum.”

Trump voia să atace din ianuarie. Israelul a cerut amânare. Ulterior, planul s-a schimbat

„Trump voia să atace mai devreme – la începutul lunii ianuarie. Bibi a fost cea care a cerut amânarea”, a declarat un oficial israelian, subliniind că momentul ales a fost „pe deplin coordonat”, „înțelegându-se că va fi efectuat în comun”.

Planul inițial prevedea un atac la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, oferind administrației timp să obțină sprijin public. Netanyahu a insistat pentru a acționa mai rapid, a declarat un oficial american pentru Axios.

Oficialul a declarat că Netanyahu a început să „agite” și să avertizeze că liderii opoziției iraniene care se adăpostesc în case sigure sunt în pericol de a fi uciși de regim.

Donald Trump a respins marți orice sugestie că Netanyahu ar fi luat decizia atacului și ulterior SUA ar fi urmat Israelul.

„Purtam negocieri cu acești nebuni și eram de părere că ei vor ataca primii. Eram convins. Dacă e să spun ceva, eu sunt cel care aș fi putut forța Israelul”, spus Trump.