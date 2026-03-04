Prima pagină » Știri externe » Turcia se alătură inițiativei de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani

Turcia se alătură inițiativei de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani

Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale copiilor cu vârsta sub 15 ani.
Turcia se alătură inițiativei de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mart. 2026, 16:24, Știri externe

Prin acest proiect de lege, Turcia urmează exemplul Australiei, al mai multor țări europene și al altor țări care au adoptat sau iau în considerare restricții similare, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.

Proiectul de lege turc ar impune furnizorilor de rețele sociale să instituie sisteme de verificare a vârstei și să ofere instrumente de control parental pentru a asigura siguranța copiilor în lumea digitală, potrivit Reuters.

Copiii cu vârsta peste 15 ani vor beneficia de servicii sigure separate, iar conținutul dăunător va fi eliminat în termen de o oră în situații de urgență, potrivit proiectului de lege.

Nerespectarea legislației ar putea duce la amenzi de până la 3% din veniturile globale ale unei companii sau la restricții de lățime de bandă.

Distribuitorii străini de jocuri online vor avea de asemenea de îndeplinit noi cerințe, inclusiv clasificarea jocurilor în funcție de vârstă.

Leyla Sahin Usta, vicepreședinta grupului parlamentar AKP, a declarat că rețelele sociale și platformele de jocuri vor avea la dispoziție șase luni pentru a se conforma legii.

Turcia reglementează deja strict companiile de social media și impune rapid restricții de acces și eliminări de conținut.

În prezent, interzice accesul la 1,2 milioane de pagini web și postări pe social media, potrivit unui raport al organismului local de cenzură IFOD.

