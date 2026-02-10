Prima pagină » Știri externe » Doi minori au fost înjunghiați într-un liceu din nord-vestul Londrei. Polițiștii îl caută pe suspect

Doi băieți, în vârstă de 12 și, respectiv, 13 ani, au fost înjunghiați marți într-un liceu din nord-vestul Londrei. Starea celor doi nu este cunoscută, iar suspectul este căutat de polițiștii britanici.
Diana Nunuț
10 feb. 2026, 18:31, Social

Doi băieți, în vârstă de 12 și 13 ani, au fost înjunghiați, marți, într-un liceu din nord-vestul Londrei.

Polițiștii au fost chemați marți, în jurul prânzului, la liceul Kingsbury din Bacon Lane, în urma unor sesizări potrivit cărora un băiat de 13 ani fusese înjunghiat. Tot acolo, ofițerii au găsit încă un băiat, în vârstă de 12 ani, care fusese și el înjunghiat, scrie The Independent.

Cei doi au fost transportați la spital de Serviciul de Ambulanță din Londra, a declarat Poliția Metropolitană, însă starea lor nu este cunoscută.

Polițiștii au declarat că au identificat un suspect, un adolescent, și că au fost mobilizate resurse pentru găsirea acestuia.

„Suntem conștienți că acest incident va provoca îngrijorare considerabilă în rândul comunității. Dorim să asigurăm elevii, părinții și locuitorii din zonă că am mobilizat resurse semnificative în zonă și că facem tot posibilul pentru a localiza suspectul. Gândurile noastre sunt alături de băieții răniți și doresc să mulțumesc paramedicilor și medicilor care le acordă îngrijiri medicale. Vom furniza informații suplimentare când vom putea”, a declarat comisarul șef Luke Williams, care conduce poliția din nord-vestul Londrei, potrivit Sky News.

Conducerea liceului în care a avut loc înjunghierea celor doi băieți a anunțat că incidentul este unul „grav”, dar că se află „acum sub control”.

„Dorim să vă informăm că astăzi a avut loc un incident grav la Liceul Kingsbury. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile competente și urmăm toate procedurile necesare. Situația este acum sub control și am vorbit deja direct cu părinții și îngrijitorii elevilor implicați. Înțelegem că acest lucru va fi îngrijorător. În prezent, nu este posibil să intrați sau să ieșiți din incinta școlii în timp ce intervenția continuă. Vom furniza informații suplimentare imediat ce vom putea împărtăși informații confirmate”, se arată în reacția conducerii liceului.

 

