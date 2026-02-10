Olanda: 15 persoane au fost arestate, fiind suspectate de răspândirea propagandei ISIS pe TikTok

Arestarea celor 15 persoane din Olanda vine în contextul în care în august 2025, o anchetă a scos la iveală că un cont TikTok răspândea propagandă pentru „Statul Islamic”, informează Deutsche Welle.

Procuratura olandeză a declarat că suspecții încercau să „incite pe alții să comită crime teroriste”, îndemnând oamenii să se alăture grupului terorist islamist și glorificând în același timp ideea de „martiriu”.

„Glorificarea și diseminarea propagandei subminează în mod semnificativ siguranța publică”, au spus procurorii olandezi, aceștia subliniind că răspândirea propagandei „Statului Islamic” este o infracțiune pedepsită de leg, mai notează sursa citată.

Unele dintre postări au fost vizualizate de peste 100.000 de ori, au mai anunțat autoritățile olandeze.

Potrivit NLTimes, suspecții au vârste cuprinse între 16 și 53 de ani, dintre care patru sunt minori. Aceștia au fost reținuți în mai multe regiuni din țară.

Treisprezece dintre suspecţi sunt sirieni, iar patru sunt olandezi, au precizat procurorii, sugerând că unii au dublă cetăţenie.O altă persoană a fost arestată în ianuarie în legătură cu acest caz, pe care autoritățile au descris-o ca fiind „principalul suspect în anchetă”.