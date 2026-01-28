O mare companie europeană face concedieri colective

Gigantul tehnologic olandez ASML a anunțat desființarea a aproximativ 1.700 de poziții, potrivit Le Figaro. Concedierile efectuate de grup vizează în principal pozițiile de conducere de la unitățile din Olanda, unde se află sediul central al companiei.

Compania a anunțat că este vorba despre o reorganizare internă.

„Feedback-ul colegilor, furnizorilor și clienților noștri arată că metodele noastre de lucru au devenit, în unele cazuri, mai puțin agile”, a declarat CEO-ul Christophe Fouquet într-un comunicat adresat angajaților.

Conducerea companiei a mai transmis că desființarea unor poziții este necesară.

„Ca urmare a acestor modificări propuse, este posibil ca unele poziții, în principal la nivel de management, să nu mai fie necesare… În această etapă, credem că modificările propuse ar putea duce în cele din urmă la o reducere netă de aproximativ 1.700 de posturi”, a precizat Christophe Fouquet.

ASML produce mașini care proiectează semiconductori, esențiali pentru economia globală.