Cipru estimează că va începe exporturile de gaze naturale către Europa în 2028

Cipru ar putea începe să producă gaze naturale pentru export încă din 2028, a declarat ministrul Energiei, Michael Damianos, ceea ce ar putea contribui la consolidarea eforturilor Europei de a-și diversifica sursele de energie.
Iulian Moşneagu
13 mart. 2026, 19:36, Economic

Tensiunile din Golful Persic au amplificat îngrijorările privind tranzitul energiei prin puncte strategice precum Strâmtoarea Ormuz, un coridor prin care trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și care este aproape blocat în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, notează Reuters.

Referindu-se la dezvoltarea zăcământului offshore Cronos din largul Ciprului, Damianos a declarat într-un interviu pentru Reuters că „sperăm să avem gaz până în 2028”.

„Cred că, în general, criza din Orientul Mijlociu arată că ar trebui să exploatăm rezervele noastre, în special pe cele care se află în afara regiunii Golfului”, a spus Damianos. „Nu poți depinde de anumite zone.”

„Faptul că există rezerve exploatabile în estul Mediteranei ar trebui să fie o prioritate nu doar pentru Cipru, ci pentru Uniunea Europeană în ansamblu”, a adăugat el.

Cipru a descoperit rezerve uriașe de gaze naturale în șase perimetre din zona sa economică exclusivă, însă exploatarea acestora a avansat lent, deoarece zăcămintele sunt împărțite în mai multe blocuri offshore și necesită decizii separate de investiții.

Zăcământul Cronos, descoperit de companiile Eni și TotalEnergies, conține aproximativ 70–85 de miliarde de metri cubi de gaze, suficiente pentru a alimenta Ciprul timp de decenii sau pentru a susține exporturi către piețele regionale.

Autoritățile estimează că zăcământul va fi exploatat folosind infrastructura existentă din Egipt, unde gazul ar urma să fie procesat și lichefiat înainte de a fi exportat, în principal, către piețele europene.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor