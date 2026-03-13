Cipru estimează că va începe exporturile de gaze naturale către Europa în 2028

Tensiunile din Golful Persic au amplificat îngrijorările privind tranzitul energiei prin puncte strategice precum Strâmtoarea Ormuz, un coridor prin care trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și care este aproape blocat în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, notează Reuters.

Referindu-se la dezvoltarea zăcământului offshore Cronos din largul Ciprului, Damianos a declarat într-un interviu pentru Reuters că „sperăm să avem gaz până în 2028”.

„Cred că, în general, criza din Orientul Mijlociu arată că ar trebui să exploatăm rezervele noastre, în special pe cele care se află în afara regiunii Golfului”, a spus Damianos. „Nu poți depinde de anumite zone.”

„Faptul că există rezerve exploatabile în estul Mediteranei ar trebui să fie o prioritate nu doar pentru Cipru, ci pentru Uniunea Europeană în ansamblu”, a adăugat el.

Cipru a descoperit rezerve uriașe de gaze naturale în șase perimetre din zona sa economică exclusivă, însă exploatarea acestora a avansat lent, deoarece zăcămintele sunt împărțite în mai multe blocuri offshore și necesită decizii separate de investiții.

Zăcământul Cronos, descoperit de companiile Eni și TotalEnergies, conține aproximativ 70–85 de miliarde de metri cubi de gaze, suficiente pentru a alimenta Ciprul timp de decenii sau pentru a susține exporturi către piețele regionale.

Autoritățile estimează că zăcământul va fi exploatat folosind infrastructura existentă din Egipt, unde gazul ar urma să fie procesat și lichefiat înainte de a fi exportat, în principal, către piețele europene.