„Total inacceptabil". Reacția burselor europene după ce Trump a criticat dur răspunsul dat de Iran la propunerea americană de a pune capăt războiului

Bursele europene încep săptămâna ezitant, după ce Donald Trump a respins contrapropunerea Iranului privind negocierile de pace, calificând-o drept „total inacceptabilă".
Andreea Tobias
11 mai 2026, 09:51, Economic
Piețele europene încep noua săptămână într-o notă fragilă. Impasul negocierilor dintre SUA și Iran domină sentimentul investitorilor luni dimineață, notează CNBC.

Potrivit datelor IG, FTSE din Marea Britanie este estimat să deschidă în creștere cu 0,15%. DAX din Germania și CAC 40 din Franța vor rămâne neschimbate. FTSE MIB din Italia va scădea cu 0,13%.

Ce a declanșat tensiunea

Iranul a cerut încetarea războiului pe toate fronturile și ridicarea sancțiunilor. Trump a respins propunerea duminică seară, într-o postare pe Truth Social. A calificat-o drept „total inacceptabil!”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul cu Iranul „nu s-a terminat”. SUA și Israelul urmăresc în continuare limitarea ambițiilor nucleare ale Teheranului.

Reacția burselor europene: Efecte pe piețele de mărfuri

Contractele futures pe petrol au urcat după ultimele evoluții. Cele din SUA au scăzut în tranzacțiile overnight.

Summitul Trump-Xi, în atenția investitorilor

Investitorii urmăresc și vizita lui Trump în China, programată la sfârșitul săptămânii. Pe agendă se află comerțul, exporturile de pământuri rare și geopolitica globală.

