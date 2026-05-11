Piețele europene încep noua săptămână într-o notă fragilă. Impasul negocierilor dintre SUA și Iran domină sentimentul investitorilor luni dimineață, notează CNBC.
Potrivit datelor IG, FTSE din Marea Britanie este estimat să deschidă în creștere cu 0,15%. DAX din Germania și CAC 40 din Franța vor rămâne neschimbate. FTSE MIB din Italia va scădea cu 0,13%.
Iranul a cerut încetarea războiului pe toate fronturile și ridicarea sancțiunilor. Trump a respins propunerea duminică seară, într-o postare pe Truth Social. A calificat-o drept „total inacceptabil!”.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul cu Iranul „nu s-a terminat”. SUA și Israelul urmăresc în continuare limitarea ambițiilor nucleare ale Teheranului.
Contractele futures pe petrol au urcat după ultimele evoluții. Cele din SUA au scăzut în tranzacțiile overnight.
Investitorii urmăresc și vizita lui Trump în China, programată la sfârșitul săptămânii. Pe agendă se află comerțul, exporturile de pământuri rare și geopolitica globală.